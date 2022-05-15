Снова под наблюдением: на дорогах Украины включат камеры - известна дата

Водителям стоит быть аккуратными

В Украине снова заработают камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. На начало 2022 года их было почти три сотни.

Как сообщили в полиции заработают все, кроме тех, которые находятся на оккупированных территориях. Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Тестировка завершается в конце этой недели и уже с понедельника 16 мая камеры включат. Отдельно министр отметил, что камеры заработают и в уже освобожденных от оккупантов населенных пунктах.

На дорогах станет больше патрулей

За безопасностью на дорогах будут следить не только камеры. Те части Нацгвардии, которые привлекались к отражению нашествия россиян, в регионах где есть такая возможность возобновляют полицейские функции. Среди них и патрулирование.

Но выехать на дорогу для автомобилиста или мотоциклиста сейчас может быть проблематичным — в Украине ощущается нехватка топлива — его цена растет, а на заправках собираются очереди. Улучшить ситуация могут поставки с запада, ожидается, что через румынские и польские порты в страну будут поставлять топливо.

Как ранее писал "Телеграф", к концу мая в Киеве планируют решить проблему дефицита, но первоочередно топливо будет доступно не всем.