Спасатели доставили жителям Луганщины 40 тонн воды – глава ОВА

В Луганской области централизованное водоснабжение отсутствует по всему региону. В воскресенье, 15 мая, спасатели доставили 40 тонн воды для нужд населения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Отчасти восстановили мобильную связь, газа хватит на два месяца, в Лисичанске иногда есть свет", – проинформировал он в официальном Телеграмм-канале.

Детализуя ситуацию, глава ОВА отметил, что газ в области имеют пять населенных пунктов, из них три обеспечены полностью, еще два – частично. "Это 21 375 абонентов", — уточняет Гайдай.

Наряду с этим имеются серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. В связи с этим топлива, остающегося в трубах и хранилищах, хватит жителям области примерно на два месяца.

В городе Лисичанск частично есть свет, кое-где работает и мобильная связь, говорится в сообщении.

Напомним, что ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отчитался о решении гуманитарной проблемы в Николаеве. Там наладили поставку питьевой воды, для этого Кабмин выделил городу 56 млн. гривен.