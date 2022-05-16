Спасатели доставили жителям Луганщины 40 тонн воды – глава ОВА
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В Луганской области централизованное водоснабжение отсутствует по всему региону. В воскресенье, 15 мая, спасатели доставили 40 тонн воды для нужд населения.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Отчасти восстановили мобильную связь, газа хватит на два месяца, в Лисичанске иногда есть свет", – проинформировал он в официальном Телеграмм-канале.
Детализуя ситуацию, глава ОВА отметил, что газ в области имеют пять населенных пунктов, из них три обеспечены полностью, еще два – частично. "Это 21 375 абонентов", — уточняет Гайдай.
Наряду с этим имеются серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. В связи с этим топлива, остающегося в трубах и хранилищах, хватит жителям области примерно на два месяца.
В городе Лисичанск частично есть свет, кое-где работает и мобильная связь, говорится в сообщении.
Напомним, что ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отчитался о решении гуманитарной проблемы в Николаеве. Там наладили поставку питьевой воды, для этого Кабмин выделил городу 56 млн. гривен.