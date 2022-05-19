Украина и США подписали Меморандум о транспортном сотрудничестве

Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр транспорта США Питер Буттиджедж подписали Меморандум о транспортном сотрудничестве, предусматривающий существенное обновление железнодорожной и дорожной отраслей Украины.

Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook .

Меморандум был подписан в рамках Саммита международного транспортного форума 2022, который проходит в Германии.

По словам Кубракова, заключение Меморандума – свидетельство дружеских отношений между США и Украиной, что еще больше углубит сотрудничество между двумя государствами.

"Мы понимаем, что работать над восстановлением Украины уже сейчас. Своевременное восстановление инфраструктуры имеет ключевое значение в приближении нашей Победы и очень важно в послевоенном развитии Украины. Рассчитываем на продолжение всесторонней поддержки американских коллег в этом вопросе", – отметил он.

Министр также раскрыл детали подписанного документа, согласно которому к 2030 году будет существенно обновлена ​​украинская железная дорога и модернизированы автодороги.

"Среди ключевых результатов выполнения Меморандума ожидаем обновление всего парка локомотивов и вагонов до 2030 года, создание системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшение железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах. Также в сфере наших приоритетов в партнерстве с американскими коллегами работать над проектами модернизации существующих автодорог и установления на них автоматических взвешивающих станций", – рассказал Кубраков.

Кроме того, стороны продолжат тесное сотрудничество по безопасности воздушного пространства, работе частного сектора, цифровизации обеих стран и будут способствовать улучшению экологии путем внедрения чистых технологий.