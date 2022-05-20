Началась регистрация на упрощенное ВНО-2022: что нужно сделать для допуска к мультитесту

Подтверждение участия в НМТ затянется на несколько недель

В пятницу, 20 мая, в Украине стартовал первый этап регистрации на мультитест для выпускников средней школы, которым в 2022 году заменили привычное ВНО. Для того, чтобы подтвердить свое желание сдать экзамен, нужно заполнить специальную форму в личном кабинете участника тестирования.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе УЦОЯО, передает "Телеграф".

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В этот раз даже сама регистрация на тестирование займет не одну неделю. Она поделена на два этапа:

20.05-07.06 — заполнение спецформы на ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРАНИЦЕ ;

заполнение спецформы на 21.06-07.07 — выбор страны и города, в котором участник будет проходить экзамен.

Начиная с 20 мая, каждый желающий пройти НМТ должен подать заявление на личной странице портала ВНО. Нужно будет указать страну или регион Украины, где планируется сдача теста, свои имя и фамилия, а также решить простенький пример для капчи (чтобы система засчитала вас как человека, а не робота).

После этого потенциальному абитуриенту придет сообщение, в котором будет указано, что первый этап подтверждения пройден. Также человеку напомнят о необходимости пройти и второй этап.

С 21 июня все на той же информационной странице (ссылка выше) можно будет окончательно подтвердить населенный пункт, где вы хотите проходить мультитест. Затем система разрешит подтвержденным участникам НМТ получить специальное приглашение-пропуск, где вам сообщат дату, время и место экзамена.

Следует отметить, что во время войны не все области Украины будут проводить аналог внешнего независимого оценивания. Мы уже писали, в каких регионах эта опция будет недоступна.

Также "Телеграф" рассказывал более подробно о мультитесте и его особенностях.