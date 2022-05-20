ЕС профинансирует реконструкцию двух КПП на Буковине

На Буковине благодаря средствам Евросоюза вскоре завершится реконструкция двух контрольно-пропускных пунктов: "Дяковцы" и "Красноильск". Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук после встречи на международном пункте пропуска "Порубно-Сирет" украинских и румынских чиновников.

По словам Осачука, многолетний процесс строительства КПП сдвинулся с места благодаря усилиям на дипломатическом уровне, работе таможенной службы, а также поддержке Президента Украины и Европейского Союза.

Он отметил, что первоочередное финансирование ЕС будет направлено на достройку и полноценное открытие пунктов пропуска с украинской стороны, второй этап – развитие инфраструктуры для грузовиков.

Глава Буковины поблагодарил румынских коллег за поддержку Украины и предоставление убежища украинцам.

"В Украине продолжаются кровопролитные бои. Мы ощущаем поддержку наших соседей. Не забудем, как три месяца назад Румыния приютила тысячи украинских беженцев, защитив их от российской агрессии и смерти, – сказал он. — Желаю нам, чтобы обретение Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС ознаменовалось открытием двух пунктов пересечения границы".

Как сообщил ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, на сегодняшний день через автомобильные пункты пропуска Украина экспортирует основной объем продукции с высокой добавленной стоимостью.