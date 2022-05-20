"Большие ошибки стали мелкими": слова Зеленского насчет министра горячо обсуждают в сети

Зеленский отметил, что во время войны "большие ошибки стали незначительными, потому что ценности другие"

Президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-встрече со студентами 19 мая неоднозначно высказался по поводу вопроса о причастности министра образования и науки Сергея Шкарлета к плагиату. Президент заявил, что во время полномасштабной войны он не является первоочередно важным и неотложным, чем и разжег споры в сети.

Видеозапись встречи Зеленского со студентами украинских вузов была опубликована на сайте ОП.

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Так, на вопрос студента Киево-Могилянской академии о том, как молодежь может смотреть в будущее в Украине, когда министр образования подозревается в коррупции, в плагиате и другом, Зеленский ответил, что во время войны "большие ошибки стали незначительными, потому что ценности другие".

"Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали незначительными, потому что ценности другие. Ценности – жизнь, суверенитет, земля, Украина. Вот ценность! Вы совершенно правы, что есть те или иные ошибки. Есть та или иная коррупция, наверное. Все изменилось. Деньги никуда не идут, а только конкретно в армию и на медицину, на заработные платы бюджетникам и на пенсии, и на стипендии, если есть деньги. Потому что страна повзрослела! Тот, кто не повзрослеет после этой войны, и продолжит неправильные шаги – этих людей не будет! Это государство и это общество их не простит. О некоторых вещах… Они лишние. Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках", — сказал глава государства.

Но не все согласились со словами президента. Так, журналист и публицист Леонид Швец написал: "Неплохо бы услышать детальное разъяснение, как оторванные ноги ребенка амнистируют Шкарлета, пойманного на плагиате и продолжающего плевать всем в глаза, оставаясь начальником сферы воспитания детей, в том числе с оторванными конечностями".

"Не означает ли это, что Шкарлет должен быть благодарен судьбе, что ребенку оторвало ноги? Какие существуют соотношения между количеством оторванных детских конечностей и тяжестью содеянных чиновниками преступлений, которые перестают считаться преступлениями? Чье пожизненное заключение выкупает Буча? От того, что авторитет Зеленского неимоверно вырос во время войны, говно в государственном руководстве не стало пахнуть иначе. И не стоит растрачивать авторитет, чтобы пытаться развеять запах, он от этого не уходит, в отличие от авторитета", — убежден журналист.

Журналистка Татьяна Николаенко в свою очередь пишет:

"Господин президент, я не знаю, как это объяснить, но есть прямая зависимость между закрывающими глаза на ошибки друзей и в конце концов пустым бюджетом и разворованными составами армии. Пусть склады разворовали до вас, но это произошло из той же логики, что ближнему можно простить в принципе нерукопожатную ошибку. Вы как никто помните, что наши ребята отдают жизнь не просто за километры земли под пахоту и унитазы в сельских домах, не за голый торс Арестовича в эфире Латыниной, они отдают их за нашу возможность жить лучше, что обеспечивается соблюдением всеми в обществе определенных правил и ценностей", — подчеркивает Николаенко.

В комментариях к посту Николаенко многие поддержали, но были и те, кто поспорил с журналисткой:

"У меня есть знакомые, которых освободили из СИЗО для участия в боевых действиях. И эти пацаны сейчас жарят кац**ов на Харьковщине так, что шкварчит. Но по линейной логике они, наверное, должны сидеть и дальше. Считаю, что в словах президента КОНКРЕТНО В ЭТО ВРЕМЯ есть рацио. Однако, конечно, с точки зрения спящего в своей постели студента, который не слышит артиллерии, вопрос плагиата министра является первоочередным. Отмечаю, что не оправдываю Шкарлета, но мне на него по**й СЕЙЧАС, потому что я три месяца дома не был", — пишет пользователь Юрий Ларин.

А кто-то согласился и с Зеленским, и с критиками.

"В принципе, он прав: человек может ошибаться. Таких "ошибающихся" полно, но они должны быть вычеркнуты из госслужащих. И не только. Пожизненно. Потому что человек, который предал и солгал: семью\соседа\компанию\идеи\идеалы — он предаст и родину, и свои корни! История это доказала на конкретных примерах!", — пишет пользователь Раиса Присецкая.

Как сообщал "Телеграф" в 2020-м году вокруг исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета разгорелся скандал: сразу в трех его работах обнаружили плагиат.

Напомним, что украинские активисты и педагоги неоднократно выходили на акции протеста и требовали отставки Сергея Шкарлета с должности главы Министерства образования и науки. Одной из причин активисты называли плагиат в научных работах нынешнего начальника министерства.