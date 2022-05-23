Свириденко в Давосе призвала Европу и Азию к полному эмбарго на торговлю с Россией

"Если война продолжается, значит, санкции не работают"

К полному эмбарго на импорт и экспорт с россией, отключению государства-агрессора от SWIFT и прекращению любого сотрудничества с ней призвала Европу и Азию первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщает Свириденко в Facebook, об этом она заявила во время панельной дискуссии «Экономическое оружие: использование и эффективность санкций».

Свириденко напомнила участникам форума, что санкции, которые ЕС и США ввели в отношении россии в 2014 и в 2021 годах, не помешали ей три месяца назад вторгнуться в Украину.

По словами министра, санкции фактически не помешали экономическому потенциалу государства-террориста, потому что не коснулись важнейших товаров — нефти и газа. А также были введены недостаточно быстро и не всеми странами.

«Если война продолжается, значит, санкции не работают. Должен быть принят следующий мощный пакет, который заблокирует финансирование происходящих в Украине убийств», — отметила Свириденко.

Из-за войны Украина, по прогнозам, потеряет более 30% ВВП. Морские порты остаются заблокированными. А для разблокировки требуется помощь мира.

«Жесткие санкции против россии важно ввести как можно скорее. Ведь эта страна — не единственный источник агрессии. В разных частях света есть и другие автократические правители, которые выжидают своего шанса напасть. Они смотрят на путина и видят, как реагирует свободный мир. Если они видят нас слабыми — они атакуют», — отметила Свириденко.

Недавно Свириденко отметила, что для послевоенного восстановления Украины правительства стран G7 и Евросоюза должны упразднить все квоты и пошлины для украинских товаров.