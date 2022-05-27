Укр

россия запустила в мир три антиукраинских идеи, и они частично "заходят" адресатам - Кулеба

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
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Судя по действиям россии, наложенные на нее санкции сильно припекают.

Пока с одной стороны россия в лице своего диктатора владимира путина шантажирует западные страны голодом в мире, с другой московская дипломатия "работает" с потенциальными жертвами голода, — страны Африки, Ближнего Востока и Азии, — настраивая их против Украины.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 26 мая, в видеотрансляции на свой странице в соцсети Фейсбук.

В частности, Кулеба рассказал о нескольких новых нарративах, которые россия активно распространяет среди своих симпатиков.

По его словам, один нарратив заключается в том, что зря Украина сопротивляется и ей не надо на что-то надеяться, потому что Запад все равно ее бросит на произвол судьбы.

Второй, адресованный странам Африки, Ближнего Востока и частично Азии, нарратив заключается в том, что якобы Украина, сопротивляясь вторжению, отвлекла на себя внимание мира от решения других проблем и Запад вместо того, чтобы решать все проблемы и равно относиться ко всем, сосредоточился на помощи Украине.

"Таким образом россияне пытаются подстрекнуть Африку, подстрекнуть Ближний Восток, частично Азию против Украины, против наших партнеров и показать, что мы как-то дискриминационно к ним относимся", — пояснил Кулеба.

Он добавил, что с этим тезисом власти Украины будут очень серьезно работать, так как "он заходит" адресатам.

Третьим нарративом россии является тезис, что единственная проблема, почему в мире разворачивается продовольственный кризис, – это санкции, наложенные на рф и якобы логичный вывод из него, что необходимо снять ограничения.

Кулеба заявил, что в разговорах с некоторыми иностранными собеседниками почувствовал тезис о том, что если война с россией приносит Украине и ее народу столько страданий, то нужно садиться и договариваться с москвой несмотря на цену этих договоренностей.

При этом глава МИД Украины отметил: "Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что это прямо мейнстрим-мысли, доминирующие. Нет, это не мейнстрим. Это нарративы, которые россия начинает раскручивать. Есть те, кто их подхватывает".

Как сообщалось, несмотря на распространяемые россией идеи-желания-требования об уступках со стороны Украины, ее поползновения не имеют успехов даже среди бывших симпатиков. Так, известный ранее своими пророссийскими взглядами президент Чехии Милош Земан выступил категорически против "гнилых компромиссов" с россией.

Теги:
#Украина #Ближний Восток #Россия #Голод #Африка #Пропаганда