россия готовится к наступлению на трех направлениях (карта)
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Идут бои на востоке Украины
Российские войска продолжают атаковать как на востоке, так и на юге. Они готовятся к новому наступлению еще на нескольких направлениях.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, на севере из минометов обстреляли Черниговскую и Сумскую области вдоль границы с агрессором. Обстрелы также продолжаются на Харьковском направлении, где под огнем Лозовая, Протопоповка и другие населенные пункты.
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Враг готовится к наступлению на Слобожанском направлении — изучает пути следования и возможности поставок оружия из россии. На Славянском направлении обстреливает населенные пункты Долгенькое, Вернополье, Грушеваху и Большую Камышеваху. Они удерживают рубежи и создают условия для дальнейшего наступления. Штурмовать пробовали в районе Долгенького, но их отбросили.
Враг продолжает пытаться захватить Северодонецк, обстреливает украинских военных из разных видов оружия, использует средства РЭБ. Штурм идет в районах Северодонецка и Тошковки. Готовятся к наступлению и на Лиманском направлении. С этой целью оккупанты пытались выдвинуться в районе Лимана, но после потерь отошли.
Бои продолжаются и на Бахмутском направлении возле Золотого, Камышевахи, Ниркового, Берестового, Покровского, Доломитного.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытается нарастить силы, стягивает как устаревшую, так и восстановленную технику. На Южнобужском направлении оккупанты ведут обстрел в районах Александровки, Прибужского, Новогригорьевки, Посад-Покровского, Осокороки, Князевки, Трудолюбовки.
Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий от Института изучения войны, враг готовится штурмовать Славянск в ближайшие недели. Пока что враг отдает большую часть усилий захвату Северодонецка.