Укр

россия готовится к наступлению на трех направлениях (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Украинские военные обороняют страну Новость обновлена 31 мая 2022, 07:28
Украинские военные обороняют страну

Идут бои на востоке Украины

Российские войска продолжают атаковать как на востоке, так и на юге. Они готовятся к новому наступлению еще на нескольких направлениях.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, на севере из минометов обстреляли Черниговскую и Сумскую области вдоль границы с агрессором. Обстрелы также продолжаются на Харьковском направлении, где под огнем Лозовая, Протопоповка и другие населенные пункты.

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Враг готовится к наступлению на Слобожанском направлении — изучает пути следования и возможности поставок оружия из россии. На Славянском направлении обстреливает населенные пункты Долгенькое, Вернополье, Грушеваху и Большую Камышеваху. Они удерживают рубежи и создают условия для дальнейшего наступления. Штурмовать пробовали в районе Долгенького, но их отбросили.

Атаки россии на Славянском направлении
Атаки россии на Славянском направлении

Враг продолжает пытаться захватить Северодонецк, обстреливает украинских военных из разных видов оружия, использует средства РЭБ. Штурм идет в районах Северодонецка и Тошковки. Готовятся к наступлению и на Лиманском направлении. С этой целью оккупанты пытались выдвинуться в районе Лимана, но после потерь отошли.

Бои продолжаются и на Бахмутском направлении возле Золотого, Камышевахи, Ниркового, Берестового, Покровского, Доломитного.

Атаки россии на Бахмутском направлении
Атаки россии на Бахмутском направлении

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытается нарастить силы, стягивает как устаревшую, так и восстановленную технику. На Южнобужском направлении оккупанты ведут обстрел в районах Александровки, Прибужского, Новогригорьевки, Посад-Покровского, Осокороки, Князевки, Трудолюбовки.

Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий от Института изучения войны, враг готовится штурмовать Славянск в ближайшие недели. Пока что враг отдает большую часть усилий захвату Северодонецка.

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#Россия #Война #Славянск