Укравтодор расчистил 506 км коммунальных улиц и государственных дорог деоккупированной Киевщины

Дорожники Киевской области на конец мая расчистили 506 км коммунальных улиц и дорог государственного значения от последствий российской военной агрессии. Об этом сообщили на Facebook-странице Укравтодора.

"Дорожники расчищают разминированные улицы Бучи, Ирпеня, Макарова, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Гостомеля и с. Озера от сгоревшей техники, грязи и сваленных деревьев. Чтобы обеспечить надлежащий проезд, проводится ликвидация ямочности, обновление разметки и знаков. 264 км расчищены, но работы в этих населенных пунктах не прекращаем, в частности, вывозим тонны строительного мусора", — говорится в сообщении.

В Укравтодоре также отметили, что на дорогах государственного значения дорожные бригады ежедневно убирают мусор и грунт с дороги, скашивают траву, ремонтируют металлическое ограждение и знаки, проводят аварийный ямочный ремонт, уборку автопавильонов и остановок. В общей сложности расчищено 242 км дорог международного, регионального и территориального значения.

Кроме того, в регионе обеспечен проезд 19 временными переправами, которые возведены в кратчайшие сроки для обеспечения устойчивой транспортной связи пострадавших населенных пунктов со столицей.

Как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Киевской области вблизи села Стоянка открыли один из проездов на дороге Киев – Чоп для грузовых автомобилей.