Смерть путина может еще больше усугубить ситуацию в Украине: названа причина

Преемники путина могут попытаться переложить всю вину за войну в Украине на него

Роль президента в российской политической системе господствующая и только он единолично принимает решение, а это значит, что в случае смерти владимира путина его преемники попытаются переложить вину за войну в Украине на него и освободить себя от ответственности. Однако и с этим сценарием не все так просто.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

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По мнению Попова, теория, что после смерти путина российские власти переведут всю вину за проигрышную войну в Украине только на одного человека и таким образом попытаются освободить страну от санкций, однако такой сценарий зависит от планов и поведения Запада, а также от общественных настроений россиян.

"На сегодняшний день мотивация "победить в войне" для большинства российских элит и населения сильнее "сохранить жизнь и экономику". Поэтому и перед постпутинскими властями будет стоять общественный запрос на "войну до победного конца", и развернуть войска будет сложно. Многое будет зависеть и от персональных качеств и мотиваций нового руководства", — спрогнозировал Игорь Попов.

По его словам, наибольший вес на сегодняшний день имеют "силовики", которых координирует действующий глава российского Совбеза Патрушев, а их настроения озвучивает заместитель Медведев.

"Поэтому трансфер власти в "партию войны" может нести как окно возможностей для окончания войны, так и риск эскалации", — говорит нардеп.

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Попов отметил, что Украина должна иметь несколько планов на случай смены российского руководства, среди которых и неофициальные каналы коммуникации с основными группами влияния.

"В правильный момент грамотное персональное предложение может повлиять на принятие решения о прекращении войны", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, западный политолог четко объяснил цели кремля.