"Смешно и показательно": журналист наглядно объяснил разницу между украинцами и россиянами

Россияне не воспринимают войну и стараются абстрагироваться от происходящего

Пока украинские волонтеры собирают миллионы гривен на закупку всего необходимого для бойцов на передовой, в россии тоже решили попытаться насобирать денег, но их хватило лишь на покупку старенькой "Волги", которую используют в качестве донора запчастей для "УАЗика".

На потуги оккупантов указал блогер Денис Казанский в своем телеграм-канале. Он привел пост российского боевика Евгения Скрипника, воюющего на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе, в котором тот похвастался невероятным достижением.

В сообщении указано, что всего было собрано 25 тысяч российских рублей (около 12 тысяч гривен). По словам боевика, покупка "Волги" обошлась дешевле чем купить другой УАЗ.

"Смешно и показательно. Российское общество в целом не воспринимает войну, не чувствует сопричастности, абстрагируется от происходящего", — отметил Казанский.

По словам украинского блогера, режим диктатора владимира путина выжег у россиян любую инициативу снизу, что привело к тому, что волонтерского движения в их стране попросту нет.

Как сообщалось ранее, литовский журналист Андрюс Тапинас запустил онлайн сбор средств на покупку БПЛА "Байрактар" на нужды ВСУ и за три дня собрал пять миллионов евро.

Кроме того, в Украине запущена фандрейзинговая платформа United24, на которой за четыре недели смогли собрать более 50 миллионов долларов.