У Зеленского рассказали, какого именно вторжения россии ожидали

В Украине были убеждены, что руководство Беларуси, способствовавшее российскому вторжению, значительно умнее, чем оказалось

россия планировала вторжение на протяжении всего последнего года и готовилась к нему – вопрос был только в масштабах нападения. В Украине думали, что страна-агрессор усилит интенсивность боев на востоке страны, однако совсем не рассчитывали, что соседняя Беларусь в полном объеме предоставит свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал во время своего интервью для издания "Зеркало", отметив, что россия всегда находится в поиске внутреннего или внешнего врага. Именно поэтому они и придумали конструкцию с так называемыми "нацистами", якобы прессующими население Донбасса.

"Часть территории Украины, которая была захвачена в 2014—2015 годах, находится в ужасном состоянии. Деньги туда шли, но их просто грабили, а регион не развивался. Логика россии построена на том, что им нужно постоянно где-то воевать, чтобы держать население в тонусе и не отвечать гражданам на вопрос: "А почему все так плохо?" В течение полугода россия, кстати, вместе с Белоруссией проводили учения. Но мы объективно не ожидали, что ваша страна предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украине", — рассказал он.

По словам Подоляка, Украина была убеждена в том, что, несмотря на естественную антидемократичность, руководство республики Беларусь значительно умнее, поэтому будет делать все для того, чтобы свести к минимуму свое участие в прямых военных конфликтах. Однако произошло совсем по-другому. Именно белорусское государство в дальнейшем будет носить иго страны, предоставившей свою инфраструктуру для полномасштабного вторжения россии.

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Советник руководителя ОП также добавил, что в Украине до последнего точно не знали, решится ли россия на развязывание масштабной войны, мол, даже если наблюдается систематическое перемещение большого количества боевой техники, это еще не значит, что ее будут использовать как силу вторжения. По его словам, разведчики сообщали о большом скоплении российской армии и их активном движении, но в Украине надеялись, что это может быть только очередная провокация или просто шантаж.

"Мы это все учитывали. Украинская армия так долго и хорошо держится, и мы будем держаться дальше, а потом переходим в контрнаступление, потому что мы рассредоточили свои ресурсы и возможности. россия наносила удары даже по военным объектам, но, безусловно, они не нанесли существенных убытков ВСУ. Распределение ресурсов позволило нам перегруппироваться и структурировать оборону Украины. Весь мир видит, что война идет по плану россии. Вопрос сейчас не в Украине, мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы закончить войну на наших условиях", — подытожил украинский чиновник.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как советник главы ОП Михаил Подоляк подробно рассказал, почему Украина не хочу идти ни на какие уступки россии и садиться за ней за стол переговоров, назвав страну-агрессора "лагерем со стукачами и вертухаем".