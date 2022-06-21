СБУ задержала серьезного "крота" в Кабмине — работал на россию 10 лет

За "слив" информации шпионы получали до 15 тысяч долларов

Представителям Службы Безопасности Украины удалось разоблачить находившихся в составе Кабинета Министров российских агентов, а также Торгово-промышленной палаты.

Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба СБУ. По словам спикера управления Артема Дехтяренко, для того, чтобы обезвредить шпионов, работавших на россию, контрразведке пришлось провести многоэтапную спецоперацию, в результате которой в столице был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

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Также известно, что указанные должностные лица систематически предоставляли русскому врагу разнообразную разведывательную информацию. Речь идет об обороноспособности украинских военных формирований, обустройстве государственной границы и даже персональных данных правоохранителей.

Кроме того, отмечается, что за свой "слив" информации чиновники получали от кураторов от 2 до 15 тысяч долларов за одно задание. Как установили работники СБУ, шпионы были завербованы россиянами еще в 2012 году во время поездки в рф.

Одним из кураторов, готовивших предателей, оказался представитель 5 службы фсб юрий водолазкий. Работали обычно по такой схеме: чиновник передавал информацию "крота" с ТПП, а он — дальше в россию через шифрованные каналы связи.

"Вознаграждение" получали во время личных встреч с кураторами в Крыму или в других странах. Обычно ФСБ РФ выдавала ему "зарплату" на двоих, а по приезду в Киев он распределял деньги. Параллельно занимался поиском других "кандидатов" для вербовки россией.

Злоумышленники уже получили уведомление о подозрении в государственной измене. Судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколькими неделями ранее в Сербии был задержан бывший генерал СБУ — Андрей Наумов, сбежавший из Украины за день до начала полномасштабного вторжения россии.