Украине удалось вернуть тела погибших Героев "Азовстали": что известно

Украина и россия провели еще один обмен телами погибших военных

Очередную операцию по возвращению тел павших украинских героев провели в Запорожской области. В Украину удалось вернуть тела 46 военных, погибших во время блокады Мариуполя, 21 из них — защитники "Азовстали".

Об этом во вторник, 28 июня, сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В ведомстве также отметили, что операция проводилась при участии уполномоченного по лицам пропавших без вести, а также представителей ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других украинских силовых структур.

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"Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали", – отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, в ведомстве отметили, что процесс возвращения тел павших украинских бойцов проходит в рамках норм Женевской конвенции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно информации, предоставленной украинской разведкой, в плену у россиян находятся 2449 защитника блокадного Мариуполя.

Так напомним, что за 125 дней войны россии с Украиной оккупанты убили до 50 тысяч мирных жителей Мариуполя. Эту страшную цифру недавно озвучил мэр многострадального города Вадим Бойченко.