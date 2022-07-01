Следите за новостями: в руководстве Рады интересно высказались о нардепах-изменниках

Наибольшая вероятность выявить коллаборанта – среди бывших членов фракции ОПЗЖ

Новость об измене народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Ковалева, которого на днях взорвали в Херсоне, может быть не последней в ряду подобных. Такое мнение высказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в большом интервью "Телеграфу".

Корниенко выразил сомнение, что случаи, подобные истории коллаборанта-Ковалева, вряд ли есть, если не учитывать ситуацию с изменниками государству Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. Впрочем, следить за новостями на этот счет, по словам вице-спикера, все же стоит. "Мне кажется, что могут быть определенные новости по этому поводу", — сказал Корниенко.

По поводу еще одного скандала с участием "слуг" он заявил, что это маловероятно, ведь руководство партии, в которую входит и сам Корниенко, в курсе, кто из депутатов, где находится. "Что касается бывшей фракции ОПЗЖ, то может быть всякое", — считает вице-спикер. Он напомнил историю с нардепом Андреем Деркачом, разоблаченным СБУ на сотрудничестве с российским генштабом и создании целой агентурной сети, которая готовила российское вторжение. В настоящее время против Деркача ведется следствие.

Корниенко посетовал, что Рада не застрахована от того, что в ней сейчас могут работать нардепы-коллаборанты. "Мы от этого не застрахованы. Предатели могут даже голосовать за проукраинские законы. Но сроков давности в таких вещах нет", — сказал он.

Одной из причин полномасштабного вторжения России в Украину вице-спикер назвал провал пророссийской пропаганды в украинских СМИ. В частности, по его мнению, этому поспособствовало закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и Zik, неофициально принадлежавших Виктору Медведчуку. "Россия увидела, что российская агентура не сработала. По факту, Медведчук, Деркач и другие брали у России деньги, и "разводили" россиян. Я думаю, мы еще много нового узнаем", — подытожил Корниенко.

Напомним, нардеп-предатель Ковалев выжил во время покушения и сообщил, что планирует продолжать исполнять свои обязанности перед избирателями, как только выйдет из больницы.