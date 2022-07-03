Не Донбасс. В МВД озвучили главную цель войны россии против Украины

Российские власти бредят идеей полностью контролировать Черное море

Российские оккупационные войска имеют за главную цель не украинский Донбасс, а установление полного контроля над Черным морем. Соответственно, они могут развивать наступление на южном направлении нашей страны.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина" озвучил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он отметил, что на Херсонском направлении Вооруженным силам Украины удалось перерезать систему поставок российской армии, поэтому оккупанты в этом направлении ничего сделать не могут. Однако подготовка врагов к аннексии этой территории идет полным ходом.

"У них план минимум — просто аннексия этих территорий. План максимум, если удастся, развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу", — отметил Денисенко.

Эти города Украины, по мнению советника главы МВД, нужны россиянам для достижения их главной цели в войне против Украины.

"Ключевая цель этой войны – это действительно не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем, – сказал он. – Пока у них ничего не удается".

Напомним, что по мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, кровавый диктатор владимир путин планирует "сделать Грозный" в крупных городах Украины и не воспринимает серьезно мирные переговоры с Киевом. По его словам, лидер российской федерации, таким образом, хочет удвоить ставку своих целей в Украине.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в разведке озвучили главную цель массированной ракетной атаки российских войск по Украине.