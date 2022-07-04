Угроза вторжения Беларуси: Кулеба назвал главное условие

В ближайшее время угрозы нападения со стороны соседнего государства нет, считает министр

Беларусь может принять непосредственное участие в войне с Украиной на стороне россии при условии, что успех рф на украинских территориях будет расти.

Соответствующую информацию озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего интервью для издания LB.ua. По его словам, риск полномасштабного вторжения Беларуси в Украину может возрастать в соответствии с возможными успехами российской армии на украинских землях. Также он добавил, что Республика уже участвует в войне, предоставляя свою территорию для размещения войск рф и вооружения агрессора.

"Во-первых, россия уже использует белорусскую территорию. Если речь идет о белорусской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор, пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные Силы Украины в силе им серьезно наваляться, они будут всячески откладывать свое мероприятие. По состоянию на данный момент они это четко осознают", — объяснил он.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Вторжение Беларуси если и будет, то позже, сейчас у рф есть еще один вариант Главный редактор "Апострофа", военный обозреватель Денис Попович убежден, что за маневрами белорусского лидера Лукашенко теперь нужно очень внимательно следить

По мнению украинского чиновника, сейчас Украина крайне ограничены контакты с соседней Беларусью, мол, единственными каналами общения сейчас являются исключительно послы и посольства.

"У нас есть посол в Беларуси, у нас есть посольство в беларуси, у них есть посольство в Киеве. Это единые каналы общения. То есть все очень сухо-официально, но если вы думаете, что там ежедневно разрывается почтовый ящик от коммуникации, то это не так", — подытожил министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским разведчикам удалось выяснить, что россии все же удалось найти способ вовлечь Беларусь в непосредственное участие в войне с Украиной.

Также напомним, как глава ГУР МО Кирилл Буданов накануне прокомментировал вероятность вторжения Беларуси в Украину, подчеркнув, что в ближайшее время этого ожидать точно не стоит.