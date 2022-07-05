Ракетный удар по Украине: сбить удалось не все

Попадания ракет зафиксировали в двух областях

Ночью на 5 июля Украина подверглась ракетному удару — тревога зазвучала по всей стране и длилась около полутора часов. На утро известно о "прилетах" в Днепропетровской и Сумской области. Днепру серьезно досталось — по городу и области выпустили семь ракет, шесть из которых удалось сбить.

Согласно словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, ракеты сбили над областным центром и Синельниковским районом. В Днепре обломки ракеты причинили неприятности — начался пожар, но его погасили.

Предварительно — никто не пострадал. Также без жертв в городе Покров Днепропетровской области, куда долетела седьмая ракета. Попадание было в частный сектор — несколько домов разрушены, в части — повыбивало окна. После взрыва начался пожар, спецслужбы все еще работают на месте.

Попадание в Шостке Сумской области подтвердил городской голова Микола Нога. Есть ли пострадавшие неизвестно, но подтвержден "прилет" двух ракет, после попадания начался пожар. Сообщается, что у части жителей пропадали вода и электроэнергия.

Сообщение городского головы

Ранее "Телеграф" писал, о ракетных атаках в Харькове — накануне оккупанты разрушили гимназию в Шевченковском районе. Также, согласно сводкам с фронта и картам боевых действий, россия также наращивает обстрелы из артиллерии.