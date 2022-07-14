Военные пенсионеры смогут выбрать банк для получения выплат: что известно

Деньги будут направляться по месту жительства военного пенсионера, независимо от места его регистрации

Пока части украинских пенсионеров придется ждать выплаты проиндексированных пенсий вплоть до конца войны, уволенным из рядов армии разрешили выбирать банк, через который они будут получать свои пенсионные деньги. Такая норма содержится в изменениях к закону о военных пенсиях.

Как сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области, норма вступила в силу с 1 июля, поэтому ею можно воспользоваться уже сейчас. В настоящее время ключевым финансовым учреждением, через которое осуществляется пенсионное обеспечение украинцев, является "Ощадбанк". Но при желании от его услуг можно будет отказаться в пользу другого более удобного для военного пенсионера банка.

В Кировоградском областном ГУ ПФУ также отметили, что пенсионные выплаты бывшим военным производятся по месту фактического проживания в пределах Украины, которое было указано в заявлении. Начисление денег не зависит от задекларированного или зарегистрированного места его жительства. Выплаты по умолчанию обеспечивают "Укрпочта" и "Ощадбанк", но теперь их можно изменить.

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Военные пенсии обеспечиваются только в денежной форме. Выплата должна производиться не позже последнего числа месяца, за который выплачивается пенсия. Порядок начисления денег регулируется Кабмином.

Как сообщал "Телеграф", в Пенсионном фонде успокоили своих подопечных, живущих на оккупированных территориях — их деньги выплачиваются вовремя и хранятся в "Ощадбанке", если пенсионер не может забрать их сразу.