Пропагандисты жалуются на жителей ОРДЛО, которые передают информацию об оккупантах ВСУ

Вооруженные силы Украины 15 июля разнесли склад боекомплекта российских оккупантов в Кадиевке (бывший Стаханов, Луганская область). Точный удар был нанесен из установки M142 HIMARS, а наводку, судя по всему, дали местные жители, которые симпатизируют Украине.

По крайней мере, такое мнение высказал автор пропагандистского канала "Romanov Лайт", который отметил, что удар был нанесен по эшелону сразу же после прибытия.

"Судя по моменту удара (начало разгрузки) наводку осуществляли местные жители — пособники. Там их (пособников) не то что бы много, а просто до*уя", — написал он.

Стоит напомнить, что спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук недавно рассказывал "Телеграфу" о том, что в последние месяцы коллаборанты в ОРДЛО начали активно сливать украинским военным информацию о нахождении российских позиций.

"Сами дают нам информацию – только возьмите, а нам потом пусть зачтется. Такого наплыва информации я не помню за все восемь лет войны", — говорил он.

По его словам, таким образом пособники россиян пытаются заработать себе индульгенцию, так как понимают, что россия не сможет победить в этой войне.

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Как сообщалось ранее, информация о том, что системы HIMARS прибыли в Украину впервые появилась 23 июня и уже в первые недели они успешно показали свои лучшие стороны в борьбе против российских оккупантов.

Наиболее показательным примером их применения стало уничтожение склада боеприпасов в Новой Каховке, где оккупанты хранили снаряды к своим РСЗО.