Укр

Оккупанты пытаются прорваться и ведут разведку: карта и видео с фронта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские поля завалены искореженным железом Новость обновлена 17 июля 2022, 07:52
Украинские поля завалены искореженным железом

Враг использует разные методы ведения разведки

Оккупанты продолжают атаки на Харьковщину, которую по мнению аналитиков Института изучения войны кремль может хотеть захватить полностью. Под огнем населенные пункты на северо-восток от города, для разведки россияне использовали беспилотник "Орлан-10".

Использование врагом БпЛА оперативно-тактического и тактического уровня для разведки и корректировки огня отдельно отметил Генштаб ВСУ. Использовали такой метод разведки не только на Харьковском направлении, но и на Славянском.

Обстрелы велись из различных видов оружия как со стороны Изюма, так и от Лимана и Лисичанска. Под огнем как военная, так и гражданская инфраструктура. Была попытка врага прорваться в районе Ивано-Дарьевки, но закончилась безуспешно. Оккупанты также атаковали в сторону Верхнекаменки, но из отбросили.

россия атакует на Славянском направлении карта
Атаки идут вдоль линии фрота и вглубь/ Карта deepstatemap

На Бахмутском направлении оккупанты не только обстреливали украинские позиции в районе Новолуганского, Белогоровки, Вершины, Олександрополя и других населенных пунктов южнее и восточнее города, но и на территории Углегорской ТЭС. Возле Берестового и Белогоровки украинские военные отбили разведку боем.

Отмечаются постоянные обстрелы украинских позиций. На южном фронте кроме огня в районе Нововороцовки, Белой Криницы, Трудолюбовки и других населенных пунктов отмечается риск повторного ракетного обстрела Николаева.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты обстреливают Украину, в том числе и с Черного моря, но сейчас это затруднено из-за природного явления. Эксперты считают, что наша страна успешно преодолевает кризисы военного времени, но впереди — важные испытания.

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#Харьков #Славянск #Бахмут