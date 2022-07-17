Оккупанты пытаются прорваться и ведут разведку: карта и видео с фронта

Враг использует разные методы ведения разведки

Оккупанты продолжают атаки на Харьковщину, которую по мнению аналитиков Института изучения войны кремль может хотеть захватить полностью. Под огнем населенные пункты на северо-восток от города, для разведки россияне использовали беспилотник "Орлан-10".

Использование врагом БпЛА оперативно-тактического и тактического уровня для разведки и корректировки огня отдельно отметил Генштаб ВСУ. Использовали такой метод разведки не только на Харьковском направлении, но и на Славянском.

Обстрелы велись из различных видов оружия как со стороны Изюма, так и от Лимана и Лисичанска. Под огнем как военная, так и гражданская инфраструктура. Была попытка врага прорваться в районе Ивано-Дарьевки, но закончилась безуспешно. Оккупанты также атаковали в сторону Верхнекаменки, но из отбросили.

Атаки идут вдоль линии фрота и вглубь/ Карта deepstatemap

На Бахмутском направлении оккупанты не только обстреливали украинские позиции в районе Новолуганского, Белогоровки, Вершины, Олександрополя и других населенных пунктов южнее и восточнее города, но и на территории Углегорской ТЭС. Возле Берестового и Белогоровки украинские военные отбили разведку боем.

Отмечаются постоянные обстрелы украинских позиций. На южном фронте кроме огня в районе Нововороцовки, Белой Криницы, Трудолюбовки и других населенных пунктов отмечается риск повторного ракетного обстрела Николаева.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты обстреливают Украину, в том числе и с Черного моря, но сейчас это затруднено из-за природного явления. Эксперты считают, что наша страна успешно преодолевает кризисы военного времени, но впереди — важные испытания.