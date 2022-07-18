россия атакует на трех участках фронта (карты и видео)
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Оккупанты расширили географию штурмов
Враг продолжает атаковать позиции украинских военных и населенные пункты вдоль линии фронта — обстрелы идут в Харьковском направлении, включая областной центр, в сторону Славянска, на других участках фронта. Оккупанты предприняли ряд штурмов, в результате которых их отбросили назад.
В сводке Генштаба отмечается, что под авиаударами были Богородичное, Верхний Салтов, Рубежное. Активно обстреливают россияне также и в приграничье Сумской области.
Атаковали по земле, паралельно с массовыми обстрелами на Донецком направлении — бои идут возле Григоровки. Штурм врага возле Верхнекаменское, Спорного и Серебрянки успешно отражен.
В направлении Бахмута оккупанты не оставляют намерений прорваться в том числе и к Углегорской ТЭС. В районе стратегического предприятия, а также возле Новолуганского и Семигорья их атаку удалось отбить — враг отступил.
Активизировались россияне на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, обстреливая украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанесли авиаудары возле Новоданиловки и Новоандреевки. Пытались штурмовать возле Каменки, Новомихайловки и Угледара — после потерь отступили.
Враг продолжает обстреливать и на юге Украины, пытается понять украинские позиции используя беспилотники. Укрепление позиций россиян на юге страны может повлечь за собой наступление на Одессу, считает аналитик Института изучения войны Наталия Бугаева.
Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий и аналитике россиян на начала массового наступления после окончания оперативной паузы и сосредоточилась на атаках в сторону Северска и Бахмута.