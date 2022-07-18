россия атакует на трех участках фронта (карты и видео)

Оккупанты расширили географию штурмов

Враг продолжает атаковать позиции украинских военных и населенные пункты вдоль линии фронта — обстрелы идут в Харьковском направлении, включая областной центр, в сторону Славянска, на других участках фронта. Оккупанты предприняли ряд штурмов, в результате которых их отбросили назад.

В сводке Генштаба отмечается, что под авиаударами были Богородичное, Верхний Салтов, Рубежное. Активно обстреливают россияне также и в приграничье Сумской области.

Атаковали по земле, паралельно с массовыми обстрелами на Донецком направлении — бои идут возле Григоровки. Штурм врага возле Верхнекаменское, Спорного и Серебрянки успешно отражен.

Карта штурма оккупантов / Карта deepstatemap

В направлении Бахмута оккупанты не оставляют намерений прорваться в том числе и к Углегорской ТЭС. В районе стратегического предприятия, а также возле Новолуганского и Семигорья их атаку удалось отбить — враг отступил.

Активизировались россияне на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, обстреливая украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанесли авиаудары возле Новоданиловки и Новоандреевки. Пытались штурмовать возле Каменки, Новомихайловки и Угледара — после потерь отступили.

Места штурмов россиян/ Карта deepstatemap

Враг продолжает обстреливать и на юге Украины, пытается понять украинские позиции используя беспилотники. Укрепление позиций россиян на юге страны может повлечь за собой наступление на Одессу, считает аналитик Института изучения войны Наталия Бугаева.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий и аналитике россиян на начала массового наступления после окончания оперативной паузы и сосредоточилась на атаках в сторону Северска и Бахмута.