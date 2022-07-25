Пенсия по инвалидности: украинцам разъяснили, кому назначают и как получить

Назначение выплат по инвалидности происходит с учетом большого количества нюансов

Кабинет министров Украины готовит к запуску накопительную пенсионную систему. Но она заработает не раньше 2024 года, а до этого будут действовать старые правила назначения выплат. В частности, это касается пенсий по инвалидности.

И в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, кому именно они назначаются и при каких условиях, а также какие документы нужны для оформления и какой размер у таких пенсий. Главное, что нужно помнить – пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от возраста, когда инвалидность была установлена. Это может быть как в период работы, так и до первого трудоустройства, и после прекращения работы.

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Впрочем, в зависимости от возраста человек должен иметь определенный объем страхового стажа на момент наступления инвалидности и обращения за пенсией. Для первой группы страховой стаж должен составлять:

до достижения лицом 25 лет включительно – 1 год;

26 – 28 лет включительно – 2 года;

29 — 31 год включительно — 3 года;

32 – 34 лет включительно – 4 года;

35 – 37 лет включительно – 5 лет;

38 – 40 лет включительно – 6 лет;

41 — 43 лет включительно — 7 лет;

44 – 48 лет включительно – 8 лет;

49 – 53 лет включительно – 9 лет;

54 – 59 лет включительно – 10 лет.

Вторая и третья группы имеют несколько иные требования к страховому стажу:

до достижения лицом 23 лет включительно – 1 год;

24 — 26 лет включительно — 2 года;

27 — 28 лет включительно — 3 года;

29 — 31 год включительно — 4 года;

32 – 33 лет включительно – 5 лет;

34 – 35 лет включительно – 6 лет;

36 – 37 лет включительно – 7 лет;

38 – 39 лет включительно – 8 лет;

40 — 42 лет включительно — 9 лет;

43 — 45 лет включительно — 10 лет;

46 – 48 лет включительно – 11 лет;

49 — 51 года включительно — 12 лет;

52 — 55 лет включительно — 13 лет;

56 – 59 лет включительно – 14 лет.

Если в пенсии нуждается не работавший человек

При инвалидности II группы может быть назначена пенсия по инвалидности, которая соответствует пенсии по возрасту при наличии такого страхового стажа:

у женщин – 20 лет, а у мужчин – 25 лет, если им впервые установлена инвалидность в возрасте до 46 лет включительно;

у женщин – 21 год, а у мужчин – 26 лет, если инвалидность установлена до 48 лет включительно;

у женщин – 22 года, а у мужчин – 27 лет, если инвалидность установлена до 50 лет включительно;

у женщин – 23 года, а у мужчин – 28 лет, если инвалидность установлена до 53 лет включительно;

у женщин – 24 года, а у мужчин – 29 лет, если инвалидность установлена до 56 лет включительно;

у женщин – 25 лет, а у мужчин – 30 лет, если инвалидность установлена до 59 лет включительно.

Есть несколько исключений, при которых пенсия по инвалидности назначается вне зависимости от наличия страхового стажа. Это случаи, когда инвалидность наступила:

в период прохождения срочной военной службы;

вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, которые лицо получило во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 (Революции Достоинства);

у лица, обратившегося за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

Если же лицо с инвалидностью не имеет достаточного для назначения пенсии страхового стажа, оно подпадает под действие закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Чтобы воспользоваться ими, необходимо подать соответствующее заявление в управление труда и социальную защиту населения по месту жительства.

Сроки назначения пенсии по инвалидности

Этот вид пенсии назначается со дня обращения лица и на весь срок установления инвалидности. Выплаты могут начать начислять со дня установления инвалидности, если человек обратился за назначением пенсии не позднее чем через три месяца с этого момента.

Если группа инвалидности будет изменена, пенсию в новом размере начинают выплачивать со дня установления этой смены. В случае если смена идет в сторону низшей группы, то пенсия по предыдущей группе выплачивается до конца месяца, в котором произошла смена.

Пенсию по инвалидности можно потерять, если лицо не явилось на медико-социальную экспертизу по подтверждению своего статуса в определенном для этого статусе. В таком случае выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором лицо должно явиться на повторный осмотр.

Размеры пенсии по инвалидности

Размер пенсии, назначаемой по инвалидности, зависит от группы инвалидности. В настоящее время возможные варианты составляют:

100% размера пенсии по возрасту — для лиц, которым назначена I группа инвалидности и имеющих страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом;

90% пенсии по возрасту — для лиц, которым назначена II группа инвалидности и имеющих страховой стаж от 1 до 14 лет;

50% пенсии по возрасту — для лиц, которым назначена III группа инвалидности и имеющих страховой стаж от 1 до 14 лет.

Отдельные категории имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа. Такую возможность имеют неработающие лица с инвалидностью II группы, получившие статус по достижении пенсионного возраста. Такой возможностью могут воспользоваться лица с инвалидностью III группы по их выбору.

Документы для получения пенсии по инвалидности

Пакет документов, необходимых для оформления пенсии по инвалидности включает:

письменное заявление о назначении такой пенсии;

паспорт или, если речь идет о ребенке – свидетельство о рождении (в случае, если проситель имеет ID-карту, потребуется справка о регистрации места жительства);

идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);

трудовая книжка или другой документ, подтверждающий стаж, а также ведомость о заработной плате;

в случае, если лицо имеет особый статус – документы, удостоверяющие его (удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, справка из МСЭК и т.п.);

фотография.

Военнослужащие должны в этот пакет добавить также свидетельство о болезни, выданное и заверенное военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета. Также можно предоставить копию справки военно-врачебной комиссии.

Уволенным с военной службы, инвалидность которых наступила после увольнения, также необходимо представить:

справку военкомата о прохождении военной службы с указанием даты призыва, даты и основания увольнения с военной службы;

заключение МСЭК о том, что инвалидность связана с прохождением военной службы.

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Каким образом подаются документы

Для подачи документов есть два пути. Можно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда или подать документы онлайн на портале электронных услуг ПФУ.

Как ранее сообщал Телеграф, украинские пенсионеры, имеющие право на различные виды пенсионных выплат, должны выбрать один вариант.