Зеленский назвал критические сроки освобождения Украины - СМИ

Следующие недели будут решающими на войне

Украина должна вернуть оккупированные россией территории в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет намного труднее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к делегации американского Конгресса, сообщает Politico. В ближайшие месяцы в Украине значительно ухудшаться погодные условия, что замедлит боевые действия и деоккупация может быть отложена на более поздний срок.

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, который недавно посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским, заявил, что украинские власти хотят заключить мирный договор с рф, но только после того, как будут освобождены оккупированные территории. Смит призывает оказывать усиленную военную помощь Украине именно сейчас, когда это особенно важно.

"Следующие три-шесть недель являются решающими", — сказал Смит, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского.

В заметке Politico отмечается, что более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывающей войны на истощение, которая в основном будет в пользу россии, поэтому помогать Украине нужно сейчас.

Ранее сообщалось, что президент Украины по истечению пяти месяцев кровопролитных боев за свободу призвал народ и дальше бороться за победу.

Напомним, Зеленский прокомментировал атаку рф по порту в Одессе.