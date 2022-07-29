Ждут зерно? Россия вывела в Черное море новые военные корабли

В преддверье открытия зернового коридора россия решила создать дополнительное психологическое давление

Черноморский флот рф в который раз изменил положение и количество своих военных суден в акватории Черного моря. На утро пятницы, 29 июля, общее количество российских кораблей увеличилось до пяти единиц по сравнению с предыдущим днем. Вполне вероятно, что таким образом россияне пытаются запугать моряков, которые должны начать вывозить зерно на экспорт из украинских портов.

Информацию о численности вражеского флота сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг". Как отмечают военные, ракетная угроза для регионов Украины остается весьма высокой.

Если накануне в море наблюдались два надводных ракетных носителя и одна подлодка, то сейчас ситуация слегка изменилась. Количество вооруженных "Калибрами" кораблей осталось неизменным, однако им на подмогу отправились еще три больших десантных суда, заменив собою подводную лодку.

Общая ракетная угроза для украинских регионов со стороны Черного моря сейчас составляет 16 снарядов уже упомянутой марки "Калибр".

Стоит также отметить, что дополнительные проблемы в акватории создает и наличие мин. Часть из них дрейфует в свободном плаванье, из-за чего "забирается" в те места, где их явно не ожидают. Военные сообщили, что один из неопознанных взрывных устройств оказался в устье Быстрое на реке Дунай. Из-за этого пострадало малое гидрографическое судно — мина пробила носовую часть корабля ниже ватерлинии.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Более того — экипаж корабля быстро сориентировался, дабы собственными силами заделать течь и провести необходимый ремонт прямо на месте инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети появилась карта обговоренного зернового коридора. Как известно, Украина уже 30 июля планирует вывести в Черное море первые корабли с экспортными товарами на борту. Выход суден должен состояться из порта Черноморска.

При этом заявления российской стороны не уменьшают психологическое давление на украинскую сторону, ведь рассчитывать на полностью безопасное плаванье наши сухогрузы пока не могут.