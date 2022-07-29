Осужденному пожизненно русскому солдату Шишимарину изменили приговор, — СМИ

Осужденный в Украине военный преступник получил шанс быть обменянным и вернуться домой

Первому осужденному за военные преступления россиянину, сержанту 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии Вадиму Шишимарину изменили приговор. Вместо пожизненного заключения он по решению судейской коллегии получил 15 лет тюрьмы.

Как сообщает издание "Решетки", освещающее в частности судебные процессы над российскими военными преступниками, такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда, которую возглавлял Александр Кияшко.

Таким образом, Шишимарин получил возможность быть обменянным и вернуться в россию. Как ранее комментировал ход процесса адвокат Илья Новиков, пожизненный приговор означал, что россиянин упускал какие-либо шансы на обмен, ведь человека с таким приговором по законам Украины помиловать и сразу отпустить президент не имеет права. Согласно ст. 87 Уголовного кодекса Украины, осужденном пожизненно по президентскому решению можно только заменить приговор на как минимум 25-летний тюремный срок. Просить о таком помиловании можно только после отбытия 20 лет заключения. Таким образом, если бы Шишимарин проиграл апелляцию, путь в обменный фонд для него был бы закрыт.

Как сообщал "Телеграф", приговор Шишимарину Соломенский райсуд Киева вынес 23 мая. Он был осужден за убийство безоружного гражданского в Сумской области. Шишимарин свою вину в суде признал и попросил прощения у вдовы убитого им Александра Шелипова Катерины. Адвокаты сразу объявили, что будут подавать апелляцию.