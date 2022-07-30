"Скоро появятся деньги": Резников сообщил, что пообещал Украине глава Пентагона

Резников поделился хорошими новостями после разговора с коллегой из США

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны США главой Пентагона Ллойдом Остином. Политики обсудили сложившуюся ситуацию и вероятность предоставления Украине еще одного пакета финансовой помощи.

Соответствующую информацию украинский министр обнародовал на своей странице в соцсети, отметив, что диалог прошел на положительной ноте, поскольку получил от Остина обещание по передаче Киеву средств для укрепления оборонных возможностей Украины.

"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего предварительного разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", — написал Резников в своем "Твиттере".

Читайте также: Категория Украина Украина получит новые HIMARS: сколько обещает Пентагон Новая поставка будет по количеству такой же, как и в июне

Напомним, что несколькими днями ранее Пентагон анонсировал выделение Киеву очередного пакета военной помощи для противостояния кровавой россии, от военной агрессии которой Украина страдает уже 157-й день подряд. В частности, планируется передача военного оборудования на 270 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что США планируют передать Украине еще одну партию ракетных систем залпового огня HIMARS, которые успешно помогают украинцам защищать свои земли от врага из россии и уничтожать важные объекты оккупантов.