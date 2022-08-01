В Украине заработали электронные рецепты на антибиотики: как воспользоваться

Для того чтобы воспользоваться электронным рецептом, нужно иметь установленное приложение Helsi

Анонсированное в декабре введение в Украине электронных рецептов на антибиотики с 1 августа вступило в силу. Получить такое назначение можно будет в медицинских учреждениях, уже зарегистрированных и работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСЗ). Речь идет и о государственных медучреждениях, и о частных. Переходный период, во время которого можно будет воспользоваться как бумажным, так и электронным рецептом, продлится до конца 2022 года.

Как воспользоваться электронным рецептом, объяснили в системе Helsi. Для его получения нужно иметь установленное на смартфоне приложение Helsi. После визита к врачу, назначившему такой препарат, рецепт на него появится в приложении в соответствующем разделе. Пользователей системы просят обратить внимание на то, что рецепт выписывается на действующее вещество – выбрать торговое наименование на его основе можно по собственному желанию.

Пошагово процесс выписки и использования электронного рецепта выглядит следующим образом:

врач на осмотре выписывает препарат и выдает пациенту заверенную печатью и подписью информационную справку (эти справки требуются на время переходного периода);

рецепт появляется в приложении пациента, откуда можно сразу забронировать лекарство;

в течение 30 дней по этому рецепту в аптеке можно приобрести назначенные антибиотики.

Электронный рецепт позволяет пациенту разделить покупку на несколько частей. К примеру, купить не весь курс сразу, а один блистер или несколько ампул препарата. В таком случае фармацевт в аптеке должен поставить на информационном листе штамп "Отпущено" и указать количество средства, полученного пациентом. При повторной покупке можно будет воспользоваться тем же рецептом.

Отдельно отмечается, что эта система работает на свободных от оккупантов территориях Украины. В районах, где идут боевые действия, и на временно оккупированных территориях продажи антибиотиков происходят без рецепта.

Как сообщал "Телеграф", из-за войны в Украине дорожают лекарства.