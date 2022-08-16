Оккупанты усиливают атаки на востоке: свежие карты боев в Украине

Под огнем вся линия соприкосновения

Враг продолжает пытаться продавить оборону украинских сил на востоке — они атаковали к северо-западу от Славянска, в окрестностях Бахмута, Харькова, Северска. Возле последнего города часть украинских военных могут попасть в окружение. Также противник продолжает атаковать со стороны оккупированного Донецка.

Как отмечают эксперты Института изучения войны, в направлении Северска со стороны захваченных Северодонецка и Лисичанска не только происходит постоянный обстрел, в том числе и барражирующими боеприпасами. Враг согнал туда чеченский спецназ.

Согласно данным Института, карта боев и оккупации в Украине на утро 16 августа выглядит так.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты атаковали в сторону Мазановки и Долины, но отошли. Под артиллерийским огнем Краснополье, Мазановка, Грушеваха, Асеевка, а также Славянск и населенные пункты северо-западнее Изюма и вдоль границы с Донетчиной.

Северск

Росвойска наступали на восток и юго-восток от Северска несколько раз. Сообщается, что атаки были отбиты, но приспешник путина рамзан кадыров заявил о продвижении чеченского спецназа в районе Северска.

Бахмут

Враг продолжает продвигаться в районе Бахмута. Им это удалось к юго-востоку от Соледара. На этом направлении также усилена российская разведка и обстрелы.

Авдеевка

Вражеские войска отступили после неудачной попытки наступления на юго-западе от Авдеевки. Идет тяжелый артиллерийский бой. От оккупированного Донецка россияне все еще пытаются прорваться. По мнению исследователей на юго-запад от Донецка усилилось давление россиян из-за попыток пробраться к трассе на Донецк.

Карта боев на востоке

Харьков

Враг пытался прорвать оборону в районе Уд, как отмечают исследователи, несмотря на заявления о контроле россиян над населенным пунктом, доказательств они не предоставили. Обстрел Харькова и области продолжается.

Карта боев около Харькова

Юг Украины

Россияне отказались вывести войска с территории Запорожской АЭС, они все также утверждают, что это Украина ведет обстрелы. Огневые удары продолжаются по линии фронта на юге, оккупанты используют для ударов авиацию. Украинские военные обстреливают склады оккупантов, в частности в Благодатовке и Новопетровке Херсонской области.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", Украина нанесла удар по позиции "вагнеровцев" в Попасной, но военный эксперт считает, что россияне могли подстроить события и это их хитрость. Тем временем появились сообщения о вывозе семей российских оккупантов из Мелитополя на юге Украины.