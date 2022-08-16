Зеленский изменил состав Ставки верховного главкома: убрал Баканова и еще некоторых
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Изменение состава Ставки произошло из-за соответствующих перестановок в руководстве государства
После перестановок в руководстве страны, среди которых смена главы СБУ и командующего Сил спецопераций, президент Владимир Зеленский сменил и состав Ставки верховного главнокомандующего. В частности, он вывел из ее состава лиц, потерявших право на доступ к Ставке. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Новых членов предложил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Перестановки осуществлены во исполнение требований статьи 8 Закона "Об обороне Украины". Новыми членами Ставки главкома стали:
Малюк Василий Васильевич — первый заместитель Главы Службы безопасности Украины;
Танцюра Игорь Иванович – командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;
Хоренко Виктор Александрович – командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Они заменили Ивана Баканова, Юрия Галушкина и Григория Галагана, занимавших соответствующие должности раньше.
Также в состав членов Ставки был введен командующий Национальной гвардией Украины Лебедь Юрий Анатольевич. Соответствующий указ вступил в силу со дня обнародования, то есть с 16 августа.
Как сообщал "Телеграф", в прошлый раз Ставка собиралась в начале августа, чтобы обсудить вопрос состояния обеспечения Сил Обороны всеми необходимыми вооружениями и техникой, ход мобилизации и другие вопросы.