Parimatch Foundation и Минобразования подписали меморандум о сотрудничестве для развития образовательного процесса в Украине

Parimatch Foundation уже более трех лет работает в таких направлениях, как образование, спорт, социализация

Повышение компетентностей и навыков образовательной деятельности, внедрение новых сервисов в образовательный процесс, совершенствование инклюзивной системы образования, улучшение ментального и физического здоровья детей и молодежи, а также популяризации внедрения современных программ и методик. Над этим вместе будут работать Министерство образования и науки Украины и международный благотворительный фонд Parimatch Foundation в соответствии с подписанным сегодня, 16 августа 2022 года, меморандумом

Второй год МОН и Фонд заключают меморандум о сотрудничестве. Ключевой целью является повышение компетентностей педагогических работников, в частности, работников физического воспитания, совершенствование методик их работы с учащимися, особенно с детьми с особыми образовательными потребностями.

— Подписание меморандума нынешнего года открывает дополнительные возможности для развития инклюзивно-ресурсных ячеек, повышения эффективности качества образования, в частности путем модернизации учебных заведений, внедрения в них организации образовательного процесса с использованием новейших технологий. Министерство образования и науки Украины и международный благотворительный фонд Parimatch Foundation готовятся к презентации диджитал-платформы Active Youth, разработкой которой занимались почти год. Целью совместного проекта является развитие физической культуры и спорта в учебных заведениях благодаря улучшению организации спортивных событий, формированию отчетности, результатов и рейтингов по спортивным соревнованиям. Это значительно упростит работу специалистов физической культуры, тренеров, а также поможет сделать наглядным развитие физической культуры в Украине, — отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Parimatch Foundation уже более трех лет работает в таких направлениях, как образование, спорт, социализация. Фонд поддерживает учебные заведения Украины и учителей физической культуры, создавая для детей условия для занятий спортом, как на уроках физической культуры и вне их. Международный благотворительный фонд заботится о детях, раскрывая их потенциал через спорт. Поэтому в своей деятельности Фонд особое внимание уделяет образовательным продуктам, призванным помочь учителям, образовательным управленцам, родителям и опекунам овладеть необходимым инструментарием, который поможет сделать занятия физической культурой полезными, интересными, инклюзивными и эффективными для детей. Благодаря курсам и вебинарам, учителя развивают свои навыки, что делает уроки еще более интересными, а контент более разнообразным. Такой подход позволяет вовлечь еще больше детей в физическую и двигательную активность.

Реализация совместных проектов с Министерством образования и науки Украины позволит значительно увеличить количество учебных программ и других активностей для педагогов, специалистов инклюзивно-ресурсных центров, направленных на повышение мотивации и внедрение новых методик обучения.

— Фонд активно поддерживает государственные инициативы и предлагает свою помощь в направлении развития образования и спорта. Понимая, что большинство государственных средств направлено на защиту страны, мы подставляем свое плечо и берем на себя значительную часть расходов для поддержки детей и их родителей, нуждающихся в помощи. С началом полномасштабного вторжения по запросу МОН мы обустраивали спальные места в учебных заведениях, которые стали шелтерами для вынужденно перемещенных лиц. Системно посылали для дальнейшей поддержки гуманитарную помощь. Фонд передает в образовательные учреждения спортивный инвентарь. Каждый набор адаптирован для модульной системы по НУШ (Новой Украинской Школе) и содержит все необходимое современное снаряжение для уроков физкультуры, занятий спортом и проведения активного досуга. Подписание меморандума расширит количество наших общих проектов, направленных на улучшение здоровья и благосостояния общества, — отмечает президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.