Оккупанты обстреляли Харьков и получили "ответку" от ВСУ по Мелитополю (видео)

Половина выпущенных путинцами ракет не смогли улететь из Белогорода

В ночь на субботу, 20 августа, в Харькове снова прогремели взрывы, и в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом передает "Суспільне".

Власти просят жителей просят оставаться в укрытиях.

Местные Telegram-каналы публикуют видео вылетов ракет из Белгорода в сторону Харькова. К счастью, некоторые из них не смогли покинуть территорию россии.

Половина ракет не смогли вылететь из Белгорода

Прилет по Харькову

В то же время ВСУ не стали сильно долго раскачиваться и нанесли удар по захваченному русскими войсками Мелитополю.

"Ответка" от ВСУ по Мелитополю

В городе слышны взрывы.

Украинские военные обстреляли оккупантов в Мелитополе

"Наши гасят рашистов", — пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что накануне, 18 августа, российские войска обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова. На одном из мест попадания вспыхнул пожар. Кроме того, накануне в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями. 19 августа в Харькове был объявлен днем траура.