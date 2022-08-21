Решила "наверстать упущенные годы"? В Киеве 77-летняя бабушка продала чужую квартиру по поддельным документам за 1,5 млн долларов

Пенсионерке грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет

Несмотря на то, что мошенникам в сфере недвижимости постоянно "перекрывают кислород", стремление ощутить вкус "сладкой жизни" проявляется не только у молодых людей, но и у представителей более старшего поколения.

Вероятно, по этой причине 77-летняя пенсионерка пошла на явный подлог и обман, и, представившись покупателям женщиной с другим именем и, используя фиктивные документы, продала им чужую квартиру.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что во время проживания в доме женщина получила доступ к оригиналам правоустанавливающих документов, сняла их копии, а затем изготовила новые с поддельными данными на свое имя.

В дальнейшем пенсионерка, выдавая себя за законную владелицу, нашла добросовестных клиентов, изъявивших желание приобрести имущество.

"В ходе заключения договора купли-продажи фигурантка предъявила нотариусу и потенциальным покупателям поддельные документы: паспорт другой гражданки Украины, свидетельство о праве на наследство и выписку о регистрации в Наследственном реестре Заключив договор с клиентами путем обмана, женщина таким образом завладела ,5 миллионами гривен", — сообщили в полиции.

Сейчас полицейские разыскивают организатора преступной схемы.

Относительно бабушки, суд избрал правонарушительницу меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

Арест мошенницы

"Следователи процессуального руководства городской прокуратуры сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — использование заведомо подложного документа и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах", – отметили в столичной полиции.

Напомним, что ранее покупателей квартир защитили от нечестных застройщиков: что изменилось с принятием нового закона.