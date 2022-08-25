россия заявляет о снижении темпов войны, но атакует и на юге, и на востоке: свежие карты боев в Украине

Российские оккупанты обстреливают Украину ракетами, артиллерией, с авиации

В россии заявили, что снижают темпы наступления в Украине из-за опасений за безопасность гражданского населения. С момента начала наступательных операций 16 июля им суммарно удалось захватить чуть более 450 км кв. украинской территории.

В Институте изучения войны считают новое заявление попыткой оправдать причины, почему россия до сих пор не достигла целей в войне. Несмотря на заявления, оккупанты продолжают атаковать от Изюма, и Донецка, под ударом Бахмут, а также населенные пункты на северо-западе Херсонской области.

Украинские военные продолжают атаки на российские военные цели, включая линии связи, в Херсонской и Запорожской областях.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Оккупанты атаковали на юго-запад и юго-восток от Изюма в сторону Новой Дмитровки, пытались провести разведку боем в районе Богородичного. Как в районе Славянска, так и по Северску продолжаются артиллерийские удары. В районе Бахмута атаки не останавливаются, на линии Соледар-Бахмутское продолжаются бои. Оккупанты также пытались наступать в районе Кодемы.

Враг пытался наступать в районе Песок, Невельского Победы, также для поддержки атак в сторону Авдеевки наносит артиллерийские удары. В сторону Новомихайловки оккупанты также атаковали, как и возле Павловки и Большой Новоселки. Последняя находится неподалеку от границы Запорожской области. Российские захватчики продолжают попытки перекрыть украинские логистические линии от Угледара до Марьинки.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты не атаковали Харьков по земле, но продолжали обстрел города и пригородов. Обстрелы направлены против инфраструктурных объектов.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты пытались штурмовать на северо-западе Херсонской области, также удалось отразить наступление в направлении Николаевки на границе с Днепропетровской областью. Оккупанты кроме этих двух мест обстреливают с авиации возле украинских позиций за рекой Ингулец.

Украинские военные продолжают атаковать линии снабжения оккупантов, в частности, нанесли удар по Каховскому мосту, нескольким населенным пунктам Херсонщины, складу боеприпасов в Токмаке. Накануне, во время Дня Независимости россия усиленно обстреливала южное направление, наряду с другими. Прилеты зафиксировали в Запорожье, Николаеве, Днепре.

Карта боев в Херсоне

Наиболее трагичным за 24 августа 2022 года стал ракетный удар по пгт Чаплино в Днепропетровской области, который унес жизни не менее 22 человек, среди них ребенок. Враг обстрелял населенный пункт и вокзал. Это был не единственный удар — под огнем оккупантов также оказались Полтавская и Хмельницкая область.