Украинцам упростят доступ к медицинским наркотикам

Власти обещают усилить контроль за отпуском таких веществ в больницах и аптеках

Пока в Украине размышляют над тем, легализовать ли медицинский каннабис, власти приняли решение упростить доступ к лекарственным средствам, содержащим наркотические средства и психотропные вещества. Их будут отпускать по электронному рецепту.

Как отмечается на Правительственном портале, нововведение вступит в силу с ноября 2022 года. Однако для медицинских учреждений предусмотрели и переходный период, поэтому в случае отсутствия подключения к электронной системе здравоохранения врачи смогут определенное время использовать специальные рецептурные бланки формы №3. Если подключение к ЕСОЗ есть, с ноября врачи будут давать уже электронные рецепты.

Следует отметить, что аптеки, имеющие лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, также должны обязательно зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.

Как получить медицинские наркотики по электронному рецепту?

После того как врач в медучреждении выпишет электронный рецепт, пациент получит на телефон смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения. Эти данные необходимо сообщить фармацевту в аптеке, чтобы получить препараты, предназначенные рецептом.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что введение электронных рецептов на такие препараты необходимо для улучшения доступа к лекарству, которое облегчает состояние пациентов со сложными заболеваниями.

"Также, как и е-рецепт на антибиотики, это очередной этап на пути евроинтеграции Украины и обеспечение контролируемости отпуска рецептурных лекарств", — отметила заместитель главы Минздрава по цифровому развитию Мария Карчевич.

Отмечается, что в 2023 году Украина должна полностью перейти на электронный формат рецептов на все рецептурные препараты.

Ранее Телеграф сообщал, что с 1 августа в Украине заработали электронные рецепты на антибиотики.