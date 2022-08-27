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ВСУ нанесли новый удар по складам в Чернобаевке, а также уничтожили средства ПВО врага в Херсоне

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Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Украинские военные поливают огнем врага Новость обновлена 27 августа 2022, 02:58
Украинские военные поливают огнем врага

Украинские военные выполнили за сутки 250 огневых задач

Воздушные силы ВСУ не стали прислушиваться к стенаниям предателей в Херсонской области, и нанесли смелый удар по складам боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного, а также ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.

При этом ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.

В целом подтвержденные потери врага на юге составляют:

  • 24 оккупанта
  • 2 РСЗО "Смерч";
  • 3 самоходные пушки "Гиацинт";
  • 1 самоходная артиллерийская пушка "Пион";
  • 1 минометная установка "Нона";
  • 5 единиц бронированной техники;
  • 1 склад боеприпасов.

Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных — с 24 ракетами "Калибр".

Напомним, что накануне ВСУ уничтожили 20 русских фашистов, узел связи и очередной склад русских в Украине.

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#Война #Враг #Украинские военные #ВСУ