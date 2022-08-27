ВСУ нанесли новый удар по складам в Чернобаевке, а также уничтожили средства ПВО врага в Херсоне
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Украинские военные выполнили за сутки 250 огневых задач
Воздушные силы ВСУ не стали прислушиваться к стенаниям предателей в Херсонской области, и нанесли смелый удар по складам боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного, а также ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".
Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.
При этом ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.
В целом подтвержденные потери врага на юге составляют:
- 24 оккупанта
- 2 РСЗО "Смерч";
- 3 самоходные пушки "Гиацинт";
- 1 самоходная артиллерийская пушка "Пион";
- 1 минометная установка "Нона";
- 5 единиц бронированной техники;
- 1 склад боеприпасов.
Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.
В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных — с 24 ракетами "Калибр".
Напомним, что накануне ВСУ уничтожили 20 русских фашистов, узел связи и очередной склад русских в Украине.