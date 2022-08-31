"Первыми убегают во время воздушной тревоги": "слуга народа" упрекнул нардепа от ЕС (видео)

Конфликт двух депутатов разгорелся на фоне дискуссии, можно или нельзя снимать и делать прямые эфиры во время заседаний Рады и голосование за закон о СМИ

Украина уже больше полугода живет в режиме постоянных воздушных тревог – гражданам регулярно напоминают не пренебрегать ее сигналами, а детей перед учебным годом специально готовят к тому, как действовать, если сирена застанет их в классе. Тем временем из-за воздушной тревоги произошел конфликт между народными депутатами Александром Федиенко ("Слуга народа") и Владимиром Вятровичем ("Европейская солидарность").

Федиенко снял, как Вятрович после якобы сигнала пытался покинуть зал парламента, но дверь при этом оказалась заблокированной. "Во время воздушной тревоги первыми убегают из зала именно про европейская фракция", — написал он в своем телеграм-канале.

При этом сообщение Федиенко было ответом на критику того, что он снимал видео в зале заседаний Верховной Рады. Они сейчас из соображений безопасности проходят без прямой трансляции. Своим действиям он противопоставил скриншот поста Ирины Геращенко (ЕС), в котором она раскритиковала принятие в первом чтении скандального законопроекта о СМИ и опубликовала фото своего коллеги Владимира Арьева, снимавшего заседание на камеру.

"Утром мне прислали фото, где мой коллега из другой фракции вроде бы ведет видео трансляцию. Меня спросили почему такая про "европейская" фракция может снимать видео а все остальные депутаты против? Друзья видео снимать может любой я кстати добавляю как это было", — написал Федиенко. И добавил, что записи заседаний парламента затем выкладываются на Youtube-канале телеканала "Рада", хотя и с некоторой задержкой.

В свою очередь нардеп от ЕС Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале заявил, что упреки Федиенко о бегстве во время тревоги являются дезинформацией. "Сегодня Рады не было. Вчера была Рада и воздушной тревоги в Киеве не было. Вятрович пытался открыть дверь, чтобы пронести в зал камеру", — написал он.

Отметим, что накануне Вятрович обвинил канал "Рада" в том, что он перестал быть парламентским СМИ и превратился в инструмент пропаганды власти. В частности, из-за отсутствия прямых эфиров с заседаний. "Поэтому вы не увидите, что происходит в стенах Верховной Рады Украины. А здесь борьба продолжается, за то, чтобы Украина была украинским государством", — написал он в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", принятый накануне в первом чтении законопроект может, в случае принятия в целом, существенно ограничить права СМИ в Украине. В журналистском сообществе его назвали наступлением на свободу слова. Больше всего голосов за одиозный законопроект отдали именно "слуги".