Укр

В сентябре погода будет теплее обычного: прогноз синоптиков на первый месяц осени

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Синоптики обещают на сентябрь довольно приятную погоду
Синоптики обещают на сентябрь довольно приятную погоду

В первый месяц осени могут случиться и первые заморозки

Народный синоптик Владимир Деркач предрек теплый сентябрь без выраженных погодных качелей, хотя и кое-где с дождливыми днями. С ним согласен и Украинский гидрометеорологический центр, который дал профессиональный прогноз месячной температуры и количества осадков с учетом многолетних наблюдений.

Как сообщили в Гидрометцентре, средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов выше нуля по Цельсию. В Карпатах, как обычно, будет прохладнее – синоптики прогнозируют 12-13 градусов. Несмотря на то, что жарой такие цифры назвать трудно, это все же на 1-1,5 градуса выше нормы.

Что касается дождей, то специалисты уверены – недостаток будет, но довольно умеренный. В основном по территории Украины прогнозируется выпадение 29-60 мм осадков, а в Карпатских горах – 76-87 мм.

В Гидрометцентре также привели средние показатели погодные для сентября в Украине. Средняя месячная температура обычно в это время составляет 13-17 градусов, на юге местами до 18-20, а в горных районах – в пределах 9-15.

Впрочем, в сентябре можно ожидать и первых заморозков в воздухе. В первый месяц осени они встречались во второй и третьей декадах. Чуть раньше это явление наблюдали синоптики в горах, местами в северо-восточных, Черкасской и Кировоградской областях – там оно случалось и в первой декаде.

Привели синоптики Гидрометцентра и средние значения для сентябрьских осадков. В целом это 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, в Карпатах местами 77-130 мм.

Как сообщал "Телеграф", первые дни сентября действительно ожидаются в Украине достаточно теплыми, хотя жара последних дней августа спадет.

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#Погода #Гидрометцентр #Сентябрь