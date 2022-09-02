Пенсия во время войны: отдельной категории украинцев могут пересмотреть выплаты

Кроме сохранения пенсии, повторно призванным украинцам гарантируют перерасчет выплат после увольнения

Украинским пенсионерам недавно объяснили, как не остаться без выплат в случае трудоустройства. Но открытым остался вопрос, что будет с пенсиями у военных запаса, которые повторно призвались или были мобилизованы в армию из-за войны.

В Пенсионном фонде успокоили – если военного повторно приняли на службу, выплата пенсии для такого лица не прекращается. Это правило распространяется на тех, кто был привлечен в армию:

по призыву во время мобилизации, на особый период;

по призыву резервистов в особый период;

по контракту во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня увольнения.

Более того, после повторного увольнения из рядов армии их пенсии пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, определяемого по последней должности на время повторного увольнения со службы. Чтобы сделать такой перерасчет, уполномоченный орган силового министерства или ведомства (Минобороны, МВД, Госпогранслужба, СБУ и т.п.), из которого военнослужащий уволился, должен предоставить Пенсионному фонду:

денежный аттестат;

справку о дополнительных видах денежного довольствия;

расчет выслуги лет военнослужащего.

В ПФУ отметили, что этот вопрос регулируется законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Как сообщал "Телеграф", части украинских пенсионеров увеличат выплаты с 1 октября — стало известно, кому.