Пенсия во время войны: отдельной категории украинцев могут пересмотреть выплаты
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Кроме сохранения пенсии, повторно призванным украинцам гарантируют перерасчет выплат после увольнения
Украинским пенсионерам недавно объяснили, как не остаться без выплат в случае трудоустройства. Но открытым остался вопрос, что будет с пенсиями у военных запаса, которые повторно призвались или были мобилизованы в армию из-за войны.
В Пенсионном фонде успокоили – если военного повторно приняли на службу, выплата пенсии для такого лица не прекращается. Это правило распространяется на тех, кто был привлечен в армию:
- по призыву во время мобилизации, на особый период;
- по призыву резервистов в особый период;
- по контракту во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня увольнения.
Более того, после повторного увольнения из рядов армии их пенсии пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, определяемого по последней должности на время повторного увольнения со службы. Чтобы сделать такой перерасчет, уполномоченный орган силового министерства или ведомства (Минобороны, МВД, Госпогранслужба, СБУ и т.п.), из которого военнослужащий уволился, должен предоставить Пенсионному фонду:
- денежный аттестат;
- справку о дополнительных видах денежного довольствия;
- расчет выслуги лет военнослужащего.
В ПФУ отметили, что этот вопрос регулируется законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Как сообщал "Телеграф", части украинских пенсионеров увеличат выплаты с 1 октября — стало известно, кому.