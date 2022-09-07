Украинская армия контрнаступает, россия атакует: свежие карты боев в Украине

Украинское командование сохраняет молчание про операции ВСУ

Украинский генштаб не подтверждает, но российские пропагандисты в истерике из-за вероятного продвижения Сил обороны Украины на юге Харьковской области. В Институте изучения войны считают, что контратакам способствовала переброска российских сил из этого района в Херсонскую область.

На Херсонщине тем временем продолжаются удары по российским складам, контрольным пунктам, местам скопления техники. Боевая активность отмечена несколькими источниками к северо-западу от Херсона и в западной части области вдоль реки Ингулец.

На востоке атаки россиян не прекращаются. Они атакуют к югу от Бахмута и широким полукругом (север/северо-запад/запад) штурмуют от Донецка.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские военные не проводили подтвержденных атак в районе Изюм-Славянск. Отмечается, что украинские силы могли ограничено контратаковать в районе Славянска на северо-восток от города. Вероятно, они смогли занять позиции у трассы на Славянск, либо проводили разведку в этом районе. По Северску также не отмечено штурмов.

В районе Бахмута с южной стороны отмечено продвижение врага. Российские источники заявили о полном захвате Кодемы. Если это так, исследователи отмечают, что Кодема может стать отправной точкой для атак на Зайцево, где все еще идут бои. Штурмы с других направлений продолжаются — украинские военные сообщают об отраженных атаках.

Со стороны оккупированного Донецка продолжаются наземные атаки. Оккупанты наносили удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, на северной окраине Донецка, а также в Марьинке на юго-запад от Донецка.

Карта боев на востоке Украины

Харьков

Росвойска не атаковали на северо-востоке области, но заявили о наступательной операции украинских военных в районе Балаклеи. Украинские военные могли продвинуться в Вербовку и дойти до окраин самой Балаклеи. Россияне разрушали мосты через реку Средняя Балаклея, чтобы помешать украинскому продвижению. Также взорван мост через Северский Донец в районе Байрака и Новой Гусаровки. Дата подрыва неизвестна, кадры размещены в конце августа и их удалось геолоцировать. Оккупанты обеспокоены тем, что контрнаступательные действия в районе Балаклеи позволят отрезать врага от Изюма. Со стороны украинского командования сохраняется тишина по поводу операций на Харьковщине. Эксперты считают, что контратака ВСУ была оппортунистической попыткой, которую спровоцировала переброска войск в Херсонскую область.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Оккупанты продолжают усиленные обстрелы вдоль линии фронта. Украинские военные продолжают удары по местам скопления техники, живой силы врага и другим логистическим узлам. Подробностей передвижения в Херсонской области Генштаб ВСУ также не сообщает.

Активность отмечена в двух районах — северо-западу от Херсона и в западной части области. Столкновения с россиянами отмечены в 25 км от Херсона к северу и вдоль границы с Николаевской областью.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал об успешном уничтожении складов оккупантов сразу в нескольких местах Херсонской области. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной и может быть для россии попыткой воздействовать на политиков других стран.