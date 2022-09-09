Суды отменяют штрафы за неявку в военкомат: адвокат объясняет, как это работает

Адвокаты обратили внимание на несколько судебных дел

Адвокат по волонтерскому движению "Адвокаты Вооруженных сил Украины" Роман Лихачев рассказывает о решениях судов, которые приняты по нескольким делам в ряде областей Украины. Они касаются отмены штрафов за неявку мужчин в военкомат после вручения повестки.

В статье опираются на информацию из Единого государственного реестра судебных решений.

"Для решения вопроса правомерности привлечения лица к административной ответственности установлению подлежат следующие обстоятельства: совершены ли лицом соответствующие действия (бездействие), составляющие объективную сторону указанного правонарушения и послужившие основанием для принятия решения о привлечении к административной ответственности", — отмечает адвокат.

В частности, практика обжалования решений суда имела место в Черновицкой и Волынской областях после 24 февраля. Следовательно, суды отменили постановление о привлечении мужчин к административной ответственности и направили дела на новое рассмотрение.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине продлят отсрочку от мобилизации на два месяца для некоторых категорий людей.