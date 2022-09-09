ЕС выделяет Украине транш на миллиарды евро: известно, куда пойдут деньги

Это уже второй транш Европейского Союза для Украины

В пятницу, 9 сентября, Совет Европейского Союза таки принял решение о выделении Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи вопреки позиции Венгрии, выступающей против. Часть этих средств пойдет на обеспечение работы критической инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве финансов Чехии по завершению заседания ЕС в Праге.

"После июльской договоренности о предоставлении 1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что макрофинансовая помощь пойдет на деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры Украины – офисов, школ или больниц.

Стоит отметить, что 5 миллиардов евро — часть макрофинансовой помощи Украине в размере 9 миллиардов евро, о выделении которых Еврокомиссия объявила в мае. К настоящему времени из этой суммы было согласовано всего 1 миллиард евро. Относительно выделения остальных — 3 миллиарда евро — в чешском Минфине уточнили, что на следующих заседаниях Совета ЕС по экономическим вопросам министр будет настаивать на быстром их согласовании и предоставлении украинской стороне. Сумму поделят на кредиты и гранты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе США объявили о передаче Украине нового пакета вооружения на сумму 1 миллиард долларов. На сегодняшний день это крупнейший пакет военной помощи, который наша страна получала с начала российского вторжения. В него вошли дополнительные снаряды для HIMARS и большое количество снарядов до 155 мм пушек.