"Поехал получать оружие, чтобы стать стеной": история учителя из Переяслава, который записался в ТРО и учил детей с блокпоста

Российские оккупанты заставили детей не учиться в школе, а сидеть в подвалах и бомбоубежищах

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину многие украинские учителя взяли оружие в руки для защиты родины, при этом не забывая о своих учениках.

При сотрудничестве с Global Teacher Prize Ukraine 2022 "Телеграф" публикует историю учителя из Переяслава Сергея Черкасова, который вступил в ряды теробороны, а после дежурств на блокпостах продолжал учить детей.

"После очередных новостей, умывшись слезами, я поехал получать оружие, чтобы стать стеной в ряды терробороны, за своих детей и землю. Я учитель. Мои темы – математика, логика и критическое мышление. В промежутках между ночными-дневными дежурствами нужно было продолжать вести онлайн занятия со своими детьми. Мамочка моя родная, какие же у них были глаза! Никогда не забуду эти глаза. Дети выходили в эфир из коридоров, ванных комнат, подвалов, гаражей и автомобилей. В верхней одежде и шапках. Все уроки начинались с обмена рассказами о взрывах, которые звучали рядом с ними, о самолетах, вертолетах и ​​ракетах, которые летали над их головами, а я сидел и слушал-слушал.

После занятий я падал на пол и засыпал, потому что не было сил вовсе, а потом просыпался от взрывов, целовал жену и своих четырех детей, брал автомат и снова шел на блокпост. День-ночь, ночь-день. Иногда была возможность подготовить новый интересный материал, или вычитать новации для занятий на блокпосте.

Потом был апрель. Я решил устроить одну встречу со своими клубными детьми, занимающимися у меня каратэ и рукопашным. Клуб был закрыт все это время с начала войны, но все так засиделись по подвалам и бомбоубежищам, что хотелось встретиться с детьми, поговорить и подрыгать руками и ногами. Во время тренировки они начали разговаривать, и я понял, какой вал информации им пришлось переварить за эти долгие недели войны.

В конце апреля военкомат пригласил меня к сотрудничеству с одной воинской частью по теме преподавания рукопашного боя и специальной физической подготовки ротам охраны арты. Я ездил к ним волонтером столько, сколько нужно было, чтобы ребята взяли базу и смогли самостоятельно нарабатывать все необходимое. Пока шли тренировки в части, мне очень хотелось поддержать их боевой дух, и я придумал попросить своих учеников нарисовать для солдат рисунки. У меня много учеников и рисунков было несколько десятков из разных стран. Удивительно было чувствовать обратную связь от ребят. Настоящие ощущения мужественных, больших сердец".

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