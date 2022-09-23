Метинвест Политехника начинает обучение: завершен первый набор студентов

Студенты будут учиться дистанционно по дуальной системе образования, сочетая теорию и практику на предприятиях Группы Метинвест

Несмотря на войну и оккупацию Мариуполя, первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника завершил первый в своей истории набор студентов на все образовательные программы бакалаврского и магистерского уровня. 19 сентября более 350 студентов приступили к обучению современным инженерно-техническим специальностям.

Группа Метинвест планировала открыть в Мариуполе университет с ультрасовременным кампусом, который не уступал бы лучшим техническим вузам мира. Однако строительство приостановила война и временная оккупация города. Несмотря на все препятствия, руководство решило сохранить университет, сохранить мечту о "Политехнике будущего" и предоставить студентам возможность получить образование европейского уровня в Украине.

Компания запустила работу Метинвест Политехники в режиме комбинированного онлайн- и офлайн-обучения, соблюдая все меры безопасности для студентов и преподавателей.

Акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов:

- Нам нужна победа Украины на всех фронтах. И мы ее должны ковать каждый день и во всём. Для победы в экономике Украине нужны высококлассные специалисты, которые будут строить нашу родину. Именно таких специалистов будет готовить Метинвест Политехника. Верю, что университет станет центром объединения людей, которым небезразлична судьба Мариуполя и Украины. После нашей победы мы обязательно вернемся в Мариуполь и достроим самый современный дом для самого современного вуза.

Что делал вуз с начала войны

Университету удалось практически полностью сохранить свой профессорско-преподавательский состав. В первые месяцы полномасштабного вторжения вуз не только продолжил готовиться к обучению по лицензированным образовательным программам для бакалавров и магистров, но и возобновил тренинги и курсы повышения квалификации по семи направлениям для сотрудников Метинвеста.

Кроме того, в Метинвест Политехнике разработали новые образовательные программы, которые будут сочетать несколько специальностей и позволят подготовить мультикомпетентных инженеров-лидеров для реализации проектов по восстановлению украинской промышленности и инфраструктуры городов в целом.

Кто и на кого будет учиться

Более 150 студентов поступили на образовательные программы бакалаврского уровня первого и второго курсов, а около 200 человек получат квалификацию магистра. Наиболее привлекательными для обучения первокурсников стали металлургия, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, а также охрана труда. Самые популярные магистерские образовательные программы – компьютерные науки и цифровой интеллект, аудит и консалтинг безопасности труда, металлургия стали и интеллектуальные системы управления в ГМК.

Среди поступивших в Метинвест Политехнику – выпускники колледжей и лицеев, работники предприятий Метинвеста из Запорожья, Покровска, Каменского и Кривого Рога, а также мариупольцы и авдеевцы, которые из-за войны покинули свои дома.

Ректор университета Метинвест Политехника Александр Поважный:

– Первый набор для любого университета даже в мирных условиях – это всегда непросто. А когда поступающие из-за войны пребывают в состоянии неопределенности и стресса – вообще сверхсложная задача. Но благодаря нашей профессиональной команде, мощной поддержке Группы Метинвест и стремлению предоставить украинцам возможность получить современное инженерно-техническое образование, первый набор на все без исключения образовательные программы бакалаврского и магистерского уровня в Метинвест Политехнику осуществлен. И это лучше любых слов доказывает, что люди верят в Метинвест Политехнику, в свое профессиональное будущее и в будущее всей Украины.

Как будет проходить обучение

Студенты будут учиться дистанционно по дуальной системе образования, сочетая теорию и практику на предприятиях Группы Метинвест.

Образовательные программы максимально ориентированы на поддержание высокого уровня практической подготовки в условиях, когда на онлайн-занятия из-за сложной ситуации с безопасностью приходится большая часть времени. В частности, практические, расчетные и лабораторные работы будут выполняться по теме и на материале реальных производственных процессов. Студенты будут решать задачи, с которыми они столкнутся в своей будущей профессиональной деятельности. К образовательному процессу привлекут сотрудников предприятий Метинвеста, практиков, международных и отечественных экспертов.

По окончанию первого семестра лучшие студенты получат стипендии. Также руководство Группы Метинвест назначит именные стипендии тем, кто участвует в образовательных и научных проектах, в работе по операционным улучшениям, получает высокие награды за обучение по выбранной специальности.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:

- Старт обучения в Метинвест Политехнике свидетельствует о том, что прежде всего мы следуем своим планам, невзирая на все сверхсложные вызовы времени. А количество желающих получить современные инженерно-технические профессии дает веру в то, что совсем скоро украинская промышленность получит высококлассных специалистов. А также в то, что мы обязательно восстановим заводы, отстроим города и сделаем Украину центром сверхсовременных инженерных технологий, где будущее есть у каждого, кто хочет учиться, творить и побеждать.

Что дальше

В ближайших планах университета – присоединение к международной инициативе по развитию инженерного образования СDIO, которая учит работать по принципу "задумывай-разрабатывай-внедряй-управляй".

К реализации образовательных программ уже привлечены исследователи и эксперты из Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Польша), Montanuniversität Leoben и К1-Меt (Австрия). В дальнейшем планируется наладить образовательное и научное партнерство с профильными университетами Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

Метинвест Политехника – это университет будущего, предоставляющий новые широкие возможности для молодежи. Университет основала Группа Метинвест в июне 2020 года. Главная цель проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня. В университете смогут учиться люди, избравшие для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, финансовую и другие мотивации.