Женщина скончалась на месте: в Харьковской области мужчина убил бывшую жену и ранил ее нового сожителя

Подозреваемый заявился по новому месту жительства экс-супруги и устроил громкие "разборки"

Даже под обстрелами врага жители прифронтовой Харьковской области пытаются "разнообразить" свою жизнь – кто-то отдыхает на дорогих зарубежных курортах, другие – "заглядывают на дно бутылки" (распивая веселящие напитки).

И если в первом случае дело заканчивается крупным скандалом, то во втором может приводить к совершенно непредсказуемым и печальным последствиям.

Так, несколько дней назад 49-летний мужчина под воздействием винных паров заявился в новый дом своей бывшей жены и, очевидно, после бурного "выяснение отношений" нанес ей и новому сожителю несколько ударов ножом.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"В результате полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте, а 41-летний пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", — говорится в сообщении.

Вещественные доказательства преступления

После проведенных следственных действий злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему вручили сообщение о подозрении в совершении преступления. Таким образом, зло, конечно, будет наказано, но жизнь убитой супруги никто не вернет.

Напомним, что подобный инцидент, вызванный сложными отношениями внутри "любовного треугольника", произошел в еще одном прифронтовом городе, Славянске, где мужчина убил знакомого кухонным ножом якобы за "приставания" к жене в общественном месте.