Есть ли у путина силы на новые наступления в Украине: прогноз генерала

Экс-глава Внешней разведки оценил "Телеграфу" циничные слова кремлевского рупора

На сегодняшний день у россии нет кадрового резерва проводить какие-то наступательные или контрнаступательные операции, чтобы отвоевать территории, освобожденные Вооруженными Силами Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж, комментируя циничное заявление спикера президента рф дмитрия пескова, что, мол, россия снова захватит деоккупированные территории Украины.

"В настоящее время россия практически растеряла стратегическую инициативу и не только по наступлению, но и по обороне. Потому что, как мы знаем, путин ставил конкретные задачи (уже где-то около 12 рубежей, то есть дат) по захвату, например, Луганской и Донецкой областей. Это ставилось как задача №1 прямо всем командующим, которых уже и успели поснимать, но эту задачу не выполнили. То есть даже не только вернуть территорию, они сегодня фактически теряют инициативу после нашей Харьковской наступательной операции по освобождению территорий. Инициатива на Луганском направлении — за Украиной. Мы не только освободили Лиман, а сейчас двигаемся в Кременную. Здесь уже под угрозой с другой стороны Сватово Донецкой области", — говорит офицер.

По его словам, такие маневры ВСУ решают наши военные возможности, чтобы ударить оккупантов с флангов, с тыла, и "с одной стороны наступать на Лисичанск-Северодонецк, а с другой стороны — возможно делать фланговые удары по Донецкой области". То есть в данном случае можно говорить об успешных украинских наступательных операциях, а не каких-либо возможных продвижениях россиян в ответ.

"Они бросают все резервы, которые есть: не только те части, которые были разбиты и сейчас перегруппировываются на Луганском и Донецком направлениях, — продолжает Маломуж. — Однако фактически это не дает эффективного результата. Даже уже задействовали и неподготовленных мобилизованных на этом направлении. Они показали еще худшие достижения, потому что возникает паника и они разбегаются, что действует на их общее военное положение и моральное состояние даже тех, кто раньше там был и воевал и имеет определенный опыт. Соответственно, это создает условия для еще большего отступления".

Генерал армии также добавил, что на этих направлениях у россии нет перспектив атаковать, еще и учитывая нехватку времени. Ведь ВСУ имеют инициативу за счет того, что сосредоточили более мощные возможности, силы, высокоточную технику с вооружением, а "россия в некоторой степени находится в растерянности, где есть дезориентированные части, они разбалансированы".

"Сейчас они их сводят, но самое главное — готовят новые силы из Урала, Сибири. Это более или менее боеспособные силы, которые не участвовали в военных операциях, однако сформированы как кадровые части. Понятно, что еще месяц-полтора у россии займет подтягивание резервов, но уже подготовленных. Не тех, что их сейчас бросают в бой. Поэтому считаю, что в течение двух-трех недель у рф не будет возможности каким-то образом системно отвоевать территории на Луганщине и Донбассе. На отдельных направлениях они где-то могут пройти, но не больше. Далее у них не будет перспектив двигаться, также как и на Херсонском направлении, где мы опять же отвоевываем наши территории, освобождаем поселки, города. Это еще один фактор, который показывает, что россия не сможет реализовать в ближайший период то, о чем говорил песков", — аргументирует экс-глава Внешней разведки.

Напомним, ранее российский президент владимир путин выдал очередную порцию лжи относительно причин войны против Украины, а также проведения так называемых "референдумов" на временно оккупированных украинских территориях, что потом послужило якобы основаниями для их аннексии.