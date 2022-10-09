Трагедия в Запорожье и новая провокация Беларуси: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро воскресенья, 9 октября, несмотря на радость от "бавовны" на Крымском мосту, достаточно напряженное, — не обошлось без новых провокаций и ударов агрессора против Украины.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ракетный удар по Запорожью

Ночью было около 10 прилетов по Запорожью, больше всего пострадала жилая многоэтажка — она была частично разрушена. Уничтожены не менее пяти частных домов, еще 40 пострадали.

Пока известно о 17 погибших жителях.

Крымская "бавовна"

Атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы, и бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту, — об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, водитель грузовика, вероятно, погиб в результате взрыва и непонятно, знал ли он о взрывчатке.

Напряжение в отношении Беларуси

Пока все и так озабочены, не решится ли президент Беларуси александр лукашенко открыто вступить в войну против Украины, вечером 9 октября украинского посла вызвали в МИД Беларуси и вручили ноту, где утверждается, что Украина планирует нанесение удара по территории Беларуси.

В МИДе Украины это официально опровергли и назвали провокацией.

"Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана россии по осуществлению провокации и дальнейшего обвинения Украины. Призываем белорусский народ не поддаваться на провокации. Украина никогда не посягала на чужие территории. Власть в Беларуси должна перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку россии в осуществлении ее агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Помощь Украине

Страны Запада должны помочь Украине оружием и финансами, потому что россия будет готовить новые провокации вроде провокаций на Nord Stream 1 и Nord Stream 2, чтобы обострить ситуацию на всех фронтах и показать, что не остановится, — глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Германия объявила о новых поставках оружия для Украины, в том числе системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии, — об этом заявила министерка обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Можно ли было уберечь мариупольцев?

Многих волнует вопрос, можно ли обойтись без человеческих жертв в Мариуполе, если бы его сразу сдали, а не защищали до последнего.

Однако есть исторический пример — во время нацистской оккупации 1941-го советские власти сдали Мариуполь без единого выстрела, но немцы убили более 12 тысяч гражданских, и не только евреев, а перед отступлением сожгли город дотла.

"Итак, сдача Мариуполя без боя, по историческому опыту, все равно обернулась бы разрушением и жертвами в безумных объемах", — говорит советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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