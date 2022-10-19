Пенсии будут считать по-новому: кого это коснется и почему

В Минсоцполитики усматривают моральную дилемму с повышением пенсий военным пенсионерам

Власти Украины продолжают корректировать пенсионную систему страны и помимо планов ввести пенсии за особые заслуги, также во властных кабинетах планируют пересмотреть механизм начисления пенсий военным.

Об этом в интервью social.com.ua рассказала первый заместитель министерства социальной политики Украины Дарья Марчак.

По ее словам, механизм начисления военных пенсий планируется пересмотреть в связи с тем, что сейчас структура начисления и назначения пенсий военнослужащим очень сложна, а также с целью обеспечить военных достойным пакетом соцзащиты.

В частности, она указала на сложившуюся ситуацию, когда в Украине есть по сути две категории военных пенсионеров: те, кто получают повышение пенсий после начала конфликта с россией в 2014 году, и те, кто получают аналогичные пенсионные выплаты и повышения за службу в мирное время.

"Для меня такой моральной частью этой составляющей является то, что согласно законодательству, при повышении выплат военным, защищающим нас на фронте здесь и сейчас, также повышаются выплаты и очень большой когорте военных пенсионеров, получивших назначение пенсий раньше 2014 года. И здесь возникает вопрос: должны ли мы иметь единый подход, общий, для повышения пенсий для всех военных пенсионеров? Или все-таки к людям, защищающим нашу страну сегодня, должно быть другое отношение?", – отметила она.

Для урегулирования этого вопроса Минсоцполитики сотрудничает с профильным парламентским комитетом и Министерством ветеранов.

"Я надеюсь, в ближайшее время мы поймем, как должна выглядеть достойная поддержка людей, которые сегодня нас защищают", – подчеркнула Марчак.

Как сообщалось, украинским пенсионерам до конца 2022 года еще раз поднимут размер выплат.