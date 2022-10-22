Где ночью звучали взрывы и правда ли возвращается Джонсон: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали основные события прошедшей ночи

В Украине стартовали очередные сутки полномасштабной войны с россией. Но пока многие наши соотечественники обсуждают, рискнет ли белорусский диктатор лукашенко вступить в бой на стороне Кремля, мир не стоит на месте. Даже в ночное время.

Поэтому "Телеграф" собрал основные события ночи с 21 на 22 октября, чтобы вы не пропустили ничего важного за то время, пока отдыхали. Отметим, что новости касаются не только Украины, но и других стран.

Ночные взрывы

Во время весьма долгой воздушной тревоги средства дружно работали на Одесчине и Николаевщине. Также было слышно "шахидов" на Киевщине и даже в самой столице, но, вероятно, по ним также отработали наши зенитчики. К сожалению, Никопольщину Днепропетровской области уже традиционно крыли артиллерийским огнем.

Уже под утро россияне ударили по Черкасской области, что подтвердил глава ОВА Игорь Табурец. Отметим, что по предварительным данным атака произошла в районе Смилы.

Джонсонюк идет на выборы

Британский депутат Джеймс Даддридж сообщил, что во время телефонного разговора экс-премьер Британии Борис Джонсон подтвердил свое желание побороться за возвращение к должности. На данный момент он отдыхает на Карибах, однако, скорее всего, прервет отпуск и вернется для проведения политкампании.

"Я собираюсь это сделать!" — якобы заявил Джонсон.

Информацию опубликовало издание SkyNews.

Бегут оккупанты и Небензя бежит

Во время последнего заседания Совбеза ООН произошел казусный случай — накануне выступления украинского постпреда Сергея Кислицы российский представитель Василий Небензя попросту сбежал из зала. Сам же Кислица отреагировал на это весьма позитивно: с надеждой, что скоро из организации уйдет не только российский дипломат, но и все представительство страны в целом.

"Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения — это сообщал вранье за враньем", — подчеркнул Кислица.

Шольц вновь поддержал Украину

После двухдневного саммита Евросоюза, что прошел в Брюсселе, немецкий канцлер Олаф Шольц выступил перед прессой. Среди прочего он высказался насчет Украины и войны, развязанной россией. Он подчеркнул, что Европа, как никогда, едина и одним фронтом стоит на стороне Украины..

"Мы вместе выступаем против путина и российской агрессии, — отметил политик. — Мы объединяемся, чтобы вместе побороть последствия российского вторжения и высокие цены на энергоносители".

Также он подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать ВСУ военными поставками, в том числе танков и систем ПВО.

Тревожные новости с юга

По данным оперативного командования "Юг", в Черном море стало больше российских кораблей. Их общее число выросло до 10 единиц. Среди них есть три ракетоносителя, что в целом несут до 24 "Калибров".

О дальнейших событиях дня в Украине вы можете узнавать в текстовом онлайне "Телеграфа": Война — день 241: ВСУ методично уничтожают оккупантов, а россияне готовят масштабный теракт